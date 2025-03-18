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В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах - РИА Новости, 18.03.2025
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20:59 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/poear-2005829649.html
В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах
В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах - РИА Новости, 18.03.2025
В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах
Спасатели потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:59:00+03:00
2025-03-18T20:59:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Вечером во вторник в переулке Серпуховский в столице Урала загорелись два частных жилых дома, несколько надворных построек и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет, отмечали ранее в ведомстве. "Открытое горение ликвидировано", – уточнил собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах

В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Вечером во вторник в переулке Серпуховский в столице Урала загорелись два частных жилых дома, несколько надворных построек и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет, отмечали ранее в ведомстве.
"Открытое горение ликвидировано", – уточнил собеседник агентства.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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