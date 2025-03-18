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В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах

В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах - РИА Новости, 18.03.2025

В Екатеринбурге потушили пожар в двух жилых домах

Спасатели потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:59:00+03:00

2025-03-18T20:59:00+03:00

2025-03-18T20:59:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в двух жилых домах и надворных постройках в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Вечером во вторник в переулке Серпуховский в столице Урала загорелись два частных жилых дома, несколько надворных построек и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет, отмечали ранее в ведомстве. "Открытое горение ликвидировано", – уточнил собеседник агентства.

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)