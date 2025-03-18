https://ria.ru/20250318/podmoskove-2005794683.html

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье расширится на 31 гектар

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье расширится на 31 гектар - РИА Новости, 18.03.2025

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье расширится на 31 гектар

В государственном индустриальном парке "Есипово" городского округа Солнечногорск построят третью очередь, после этого площадь парка увеличится на 31 гектар,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:57:00+03:00

2025-03-18T17:57:00+03:00

2025-03-18T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В государственном индустриальном парке "Есипово" городского округа Солнечногорск построят третью очередь, после этого площадь парка увеличится на 31 гектар, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и промышленности Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра инвестиций промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общая площадь всего индустриального парка теперь превысит 313 гектаров. Инвестиции в реализацию нового проекта оцениваются в 1,4 миллиарда рублей. "До конца 2025 года планируется провести все необходимые инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди индустриального парка, там дополнительно будет создано не менее 2,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. При этом инвестиции только потенциальных резидентов в создание новых предприятий оцениваются более чем в 6 миллиардов рублей", – приводит пресс-служба слова Зиновьевой. В министерстве уточнили, что третья очередь индустриального парка будет оснащена всей необходимой инфраструктурой. Например, инженерными сетями, новыми дорогами и транспортными развязками, в том числе которыми смогут пользоваться жители Подмосковья. Кроме того, особое внимание будет уделено благоустройству территории индустриального парка. Помимо крупных производств, там смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса. И.о. генерального директора Корпорации развития Подмосковья Егор Круглов отметил, что на сегодняшний день первые две очереди индустриального парка "Есипово" площадью 284 гектаров заполнены на 100%. Кроме 23 инвестиционных проектов, которые предусматривают строительство новых предприятий, еще не менее 50 инвесторов выбрали для размещения своих производственных площадок готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Он добавил, что уже есть потенциальные инвесторы, которые готовы реализовать инвестиционные проекты в индустриальном парке "Есипово", освоив минимум половину территории.

https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005579204.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, поддержка бизнеса