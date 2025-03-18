https://ria.ru/20250318/podmoskove-2005726697.html

Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году

Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году - РИА Новости, 18.03.2025

Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году

Свыше 600 подарочных наборов к рождению ребенка "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:13:00+03:00

2025-03-18T15:13:00+03:00

2025-03-18T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 600 подарочных наборов к рождению ребенка "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "В наборе "Я родился в Подмосковье!" собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка, в том числе туда входят одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Благодаря подарочному набору женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в регионе выдали более 600 таких наборов", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005476481.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), новорожденные, здравоохранение