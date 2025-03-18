Рейтинг@Mail.ru
Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:13 18.03.2025 (обновлено: 15:15 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/podmoskove-2005726697.html
Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году
Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году - РИА Новости, 18.03.2025
Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году
Свыше 600 подарочных наборов к рождению ребенка "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:13:00+03:00
2025-03-18T15:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новорожденные
здравоохранение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bde3f9e1fbf5abc2b15f192878f2fd14.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 600 подарочных наборов к рождению ребенка "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "В наборе "Я родился в Подмосковье!" собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка, в том числе туда входят одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Благодаря подарочному набору женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в регионе выдали более 600 таких наборов", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005476481.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45557254d0a73219021d8b0e0b83fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), новорожденные, здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), новорожденные, Здравоохранение
Более 600 подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году

Свыше 600 наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали для новорожденных

© РИА Новости / Павел БедняковНоворожденный ребенок в реанимационном боксе
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 600 подарочных наборов к рождению ребенка "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"В наборе "Я родился в Подмосковье!" собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка, в том числе туда входят одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Благодаря подарочному набору женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в регионе выдали более 600 таких наборов", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Свыше 66 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
17 марта, 13:10
В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)новорожденныеЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала