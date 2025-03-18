https://ria.ru/20250318/podmoskove-2005674356.html

Команда губернатора Подмосковья передала бригаде ВДВ тепловизоры и дроны

Команда губернатора Подмосковья передала бригаде ВДВ тепловизоры и дроны - РИА Новости, 18.03.2025

Команда губернатора Подмосковья передала бригаде ВДВ тепловизоры и дроны

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева передала бригаде спецназа ВДВ тепловизоры и дроны, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:47:00+03:00

2025-03-18T11:47:00+03:00

2025-03-18T11:47:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева передала бригаде спецназа ВДВ тепловизоры и дроны, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оборудование позволяет круглосуточно следить за передвижением противника, выявлять замаскированные позиции, наносить удары по обнаруженным целям. Посылку военнослужащим передали в рамках проекта "Доброе дело" заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и генеральный директор телеканала "360" Алексей Каклюгин. "Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее", - цитирует пресс-служба Духина. Швелидзе напомнила, что проект "Доброе дело" стартовал в Подмосковье в апреле 2022 года. Инициатором его стали школьники, а губернатор поддержал. "Вот уже почти три года мы собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт, мирным жителям в новые и приграничные регионы. В проекте "Доброе дело" участвуют и команда правительства Московской области, и бизнес, и все неравнодушные люди. Мы часто встречаемся с военными, которые говорят, что помощь из дома – это не только технические изделия, необходимые для выполнения боевых задач. Это еще забота и тепло, придающие бойцам дополнительные силы. За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они – вклад в нашу общую Победу", - подчеркнула министр информации и молодежной политики региона. На территории Московской области действуют 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За эти почти три года в рамках "Доброго дела" в зону СВО, новые регионы и приграничные территории отправлено свыше 160 рейсов – более 7,7 тысячи тонн груза. "Уверен, что эти камеры будут принимать участие не только в информационной войне, но и приблизят нас еще на один шаг к Победе, которая обязательно скоро состоится", - добавил Каклюгин. Оборудование спецназу ВДВ передала и компания-производитель молочной продукции, которая давно помогает фронту – это партия дронов. Как рассказал вице-президент компании Армен Бениаминов, в рамках проекта "Доброе дело" организация узнала, что готовится отправка оборудования для десантников. "Весь коллектив компании "Чистая линия" решил принять в этом участие, мы связались, уточнили, какое именно необходимо снаряжение, чтобы помочь бойцам в их очень важной, сложной службе. У нас сложились добрые и долгие отношения с прославленной бригадой ВДВ. Это не первая наша встреча и не последняя. Будем и дальше находится рядом, приближая нашу Победу", - сказал вице-президент предприятия.

https://ria.ru/20250317/vorobev-2005579691.html

https://ria.ru/20250318/postradavshie-2005654049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)