https://ria.ru/20250318/plennyy-2005845480.html

Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных

Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных - РИА Новости, 18.03.2025

Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных

Киевское командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных, командовали ими тоже уголовники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:20:00+03:00

2025-03-18T23:20:00+03:00

2025-03-18T23:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

курск

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевское командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных, командовали ими тоже уголовники, сообщил РИА Новости взятый в Курской области в плен Василий Рост. "В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Там решает администрация, а не сами арестанты. В принципе, там тебя никто не спрашивал. То есть "добровольно-принудительно" … Нас собрали всем лагерем в актовом зале - ну и все, здоровые в одну сторону, тех кто болеет - в другую сторону. Дали бумажечку, расписывайся, ты расписался и пошел дальше. Комбата видел. Звание у него капитан, позывной у него "Серко". Тоже бывший арестант, который отбывал в местах лишения свободы наказание. Он сам это говорил. И плюс ребята, с кем он когда-то пересекался, по тюрьме его помнят. Ну там две роты было только арестантов", - рассказал военнопленный. По его словам, из тюрьмы их направили на учебный полигон в Харьковской области, затем в лес в Сумской области, после чего забросили на территорию Курской области, где он и попал в плен. "У меня задача была прийти, окопаться, заминировать непосредственно посадку. Просидеть там двое суток, и нас должны были забрать… Я даже не знал, что я иду на Курск. Я узнал, что я в Курске (в Курской области), когда я попал в плен", - сообщил военнопленный. Рост родился 1 февраля 1992 года, уроженец Закарпатской области Украины, проживавший в городе Киев. Был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.

https://ria.ru/20250318/plennyj-2005640396.html

курская область

курск

харьковская область

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курская область, курск, харьковская область, вооруженные силы рф