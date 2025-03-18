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Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/plennyy-2005845480.html
Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных
Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных - РИА Новости, 18.03.2025
Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных
Киевское командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных, командовали ими тоже уголовники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:20:00+03:00
2025-03-18T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевское командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных, командовали ими тоже уголовники, сообщил РИА Новости взятый в Курской области в плен Василий Рост. "В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Там решает администрация, а не сами арестанты. В принципе, там тебя никто не спрашивал. То есть "добровольно-принудительно" … Нас собрали всем лагерем в актовом зале - ну и все, здоровые в одну сторону, тех кто болеет - в другую сторону. Дали бумажечку, расписывайся, ты расписался и пошел дальше. Комбата видел. Звание у него капитан, позывной у него "Серко". Тоже бывший арестант, который отбывал в местах лишения свободы наказание. Он сам это говорил. И плюс ребята, с кем он когда-то пересекался, по тюрьме его помнят. Ну там две роты было только арестантов", - рассказал военнопленный. По его словам, из тюрьмы их направили на учебный полигон в Харьковской области, затем в лес в Сумской области, после чего забросили на территорию Курской области, где он и попал в плен. "У меня задача была прийти, окопаться, заминировать непосредственно посадку. Просидеть там двое суток, и нас должны были забрать… Я даже не знал, что я иду на Курск. Я узнал, что я в Курске (в Курской области), когда я попал в плен", - сообщил военнопленный. Рост родился 1 февраля 1992 года, уроженец Закарпатской области Украины, проживавший в городе Киев. Был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.
https://ria.ru/20250318/plennyj-2005640396.html
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курская область, курск, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных

Пленный Рост: украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевское командование забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных, командовали ими тоже уголовники, сообщил РИА Новости взятый в Курской области в плен Василий Рост.
"В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Там решает администрация, а не сами арестанты. В принципе, там тебя никто не спрашивал. То есть "добровольно-принудительно" … Нас собрали всем лагерем в актовом зале - ну и все, здоровые в одну сторону, тех кто болеет - в другую сторону. Дали бумажечку, расписывайся, ты расписался и пошел дальше. Комбата видел. Звание у него капитан, позывной у него "Серко". Тоже бывший арестант, который отбывал в местах лишения свободы наказание. Он сам это говорил. И плюс ребята, с кем он когда-то пересекался, по тюрьме его помнят. Ну там две роты было только арестантов", - рассказал военнопленный.
По его словам, из тюрьмы их направили на учебный полигон в Харьковской области, затем в лес в Сумской области, после чего забросили на территорию Курской области, где он и попал в плен.
"У меня задача была прийти, окопаться, заминировать непосредственно посадку. Просидеть там двое суток, и нас должны были забрать… Я даже не знал, что я иду на Курск. Я узнал, что я в Курске (в Курской области), когда я попал в плен", - сообщил военнопленный.
Рост родился 1 февраля 1992 года, уроженец Закарпатской области Украины, проживавший в городе Киев. Был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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