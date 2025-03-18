https://ria.ru/20250318/peterburg-2005675119.html

В Петербурге девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе

В Петербурге девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе - РИА Новости, 18.03.2025

В Петербурге девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе

Девятиклассник одной из школ Московского района Санкт-Петербурга, ранее уже судимый, стал подозреваемым по делу о заведомо ложном сообщении после звонка о якобы РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:52:00+03:00

2025-03-18T11:52:00+03:00

2025-03-18T11:52:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Девятиклассник одной из школ Московского района Санкт-Петербурга, ранее уже судимый, стал подозреваемым по делу о заведомо ложном сообщении после звонка о якобы угрозе учебному заведению, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) после того, как в воскресенье в полицию поступило сообщение о якобы угрозе зданию одной из школ Московского района. При проверке эти сведения не подтвердились, никаких опасных предметов не нашли. "По горячим следам возле дома 186 по Московскому проспекту полицейские задержали 17-летнего ранее судимого ученика 9 класса одной из местных школ, подозреваемого в причастности к звонку", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html

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происшествия, россия, санкт-петербург