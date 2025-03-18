https://ria.ru/20250318/peskov-2005821868.html
Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы
Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:22:00+03:00
2025-03-18T20:22:00+03:00
2025-03-18T20:48:00+03:00
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
ближний восток
красное море
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении.
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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, ближний восток, красное море, дональд трамп, россия
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Ближний Восток, Красное море, Дональд Трамп, Россия
Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы
Песков: Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы