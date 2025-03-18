https://ria.ru/20250318/peskov-2005693629.html

Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа

Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:16:00+03:00

2025-03-18T13:16:00+03:00

2025-03-18T13:41:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы вас наилучшим образом проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005694503.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)