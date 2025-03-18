https://ria.ru/20250318/peskov-2005693629.html
Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:16:00+03:00
2025-03-18T13:16:00+03:00
2025-03-18T13:41:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
россия
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы вас наилучшим образом проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005694503.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков ответил на вопрос об итогах разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль наилучшим образом расскажет об итогах разговора Путина и Трампа