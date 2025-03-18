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Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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23:58 18.03.2025 (обновлено: 09:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005888422.html
Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа
Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа
Результатом разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал самый оптимальный вариант из трех возможных, заявил РИА Новости политолог... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-18T23:58:00+03:00
2025-03-19T09:32:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей михеев
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Результатом разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал самый оптимальный вариант из трех возможных, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "По сути, развилка была такая. Вариантов было три. Первый: президенты не договорятся ни о чем, это было маловероятно. Второй: президенты договорятся обо всем, это было еще менее вероятно. И третий - ровно то, что произошло, президенты проинформировали друг друга о своих позициях. В чем-то согласились, но самое главное - признали, что необходимо дальше развивать контакты, в том числе по украинскому урегулированию. И мне кажется, это и есть оптимальный вариант данных переговоров", - сказал Михеев. В целом, считает эксперт, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо, а большего на данном этапе ожидать было невозможно. При этом позиция России была очень удачной, если об этом судить по заявлениям Кремля по их итогам, отметил Михеев. "Во-первых, мы увязали украинский вопрос с нормализацией двусторонних отношений с США. Во-вторых, обсуждался, судя по всему, вопрос ближневосточного урегулирования, и, видимо, и другие вопросы, которые пока будут оставаться за кулисами. И это на самом деле улучшает российскую позицию, делает ее более сильной, а не сводит все только к Украине. Третье, Путин выбрал оптимальную в данном случае модель движения. На какие-то предложения Трампа он отреагировал положительно, в частности, на предложение о тридцатидневном отказе от ударов по объектам энергетики. Но по большому счету уклонился, и правильно сделал, от положительного ответа на прямые предложения Трампа о перемирии. И самое главное - то, что стороны договорились продолжать контакты, в том числе на высшем уровне", - отметил политолог. Таким образом, российская сторона сделала определенную подачу, с другой стороны, не пошла на выполнение всех условий американцев, считает Михеев. Эксперт добавил, что итогом разговора также является перспектива для дальнейшего движения навстречу и она выглядит на данный момент достаточно неплохо.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей михеев, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Михеев, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа

Михеев: итогом разговора Путина и Трампа стал самый оптимальный вариант

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Результатом разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал самый оптимальный вариант из трех возможных, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
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"По сути, развилка была такая. Вариантов было три. Первый: президенты не договорятся ни о чем, это было маловероятно. Второй: президенты договорятся обо всем, это было еще менее вероятно. И третий - ровно то, что произошло, президенты проинформировали друг друга о своих позициях. В чем-то согласились, но самое главное - признали, что необходимо дальше развивать контакты, в том числе по украинскому урегулированию. И мне кажется, это и есть оптимальный вариант данных переговоров", - сказал Михеев.
В целом, считает эксперт, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо, а большего на данном этапе ожидать было невозможно. При этом позиция России была очень удачной, если об этом судить по заявлениям Кремля по их итогам, отметил Михеев.
"Во-первых, мы увязали украинский вопрос с нормализацией двусторонних отношений с США. Во-вторых, обсуждался, судя по всему, вопрос ближневосточного урегулирования, и, видимо, и другие вопросы, которые пока будут оставаться за кулисами. И это на самом деле улучшает российскую позицию, делает ее более сильной, а не сводит все только к Украине. Третье, Путин выбрал оптимальную в данном случае модель движения. На какие-то предложения Трампа он отреагировал положительно, в частности, на предложение о тридцатидневном отказе от ударов по объектам энергетики. Но по большому счету уклонился, и правильно сделал, от положительного ответа на прямые предложения Трампа о перемирии. И самое главное - то, что стороны договорились продолжать контакты, в том числе на высшем уровне", - отметил политолог.
Таким образом, российская сторона сделала определенную подачу, с другой стороны, не пошла на выполнение всех условий американцев, считает Михеев. Эксперт добавил, что итогом разговора также является перспектива для дальнейшего движения навстречу и она выглядит на данный момент достаточно неплохо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСергей МихеевВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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