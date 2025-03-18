https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом

Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025

Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом

Российский и американский президенты, судя по официальным сообщениям, разговаривали более полутора часов. Так долго лидеры России и США не общались давно... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Российский и американский президенты, судя по официальным сообщениям, разговаривали более полутора часов. Так долго лидеры России и США не общались давно. Центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Что решили — в материале РИА Новости.Перемирие в небеВ предыдущий созвон президентов, 12 февраля, первым с отчетом выступил Белый дом. Думали, так будет и сегодня. Однако на сей раз Москва опередила Вашингтон. Это был прежде всего "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", отметили в Кремле.После встречи с киевской делегацией 11 марта в Джидде американцы заявили: Украина согласна на 30-дневное перемирие, теперь "мяч на стороне Москвы".Спустя пару дней Владимир Путин отпасовал обратно: да, мы за перемирие, "но есть нюансы". Российский президент задал несколько логичных вопросов: как контролировать соблюдение режима прекращения огня, кто верифицирует нарушение "тишины" и так далее.О том же он говорил и в этой беседе с Трампом. "С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", — указывается в коммюнике Кремля.Кроме того, Москва еще раз озвучила условия перемирия: полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Путин подтвердил, что если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, то им гарантируется "достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права". Ранее американский президент просил его "спасти солдат" окруженной группировки ВСУ.Вместе с тем Трамп предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. "Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — отмечает Кремль.Так же президент отреагировал на идею США о "реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря". Имеется в виду отказ от атак в море и на порты."Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей", — уточняет Кремль.Конкретные шагиКроме того, Путин сообщил, что 19 марта состоится обмен пленными — 175 на 175 человек. Также "в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских солдата, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях".Москва и Вашингтон продолжат в двустороннем режиме искать способы завершения конфликта. Для этого создадут экспертные группы.Белый дом выдал практически ту же информацию. Упомянули еще, что оба лидера выступили против угроз Ирана уничтожить Израиль.Затронули и "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений". И, что примечательно, Москва и Вашингтон намерены "связываться с другими сторонами для как можно более полной реализации этого тезиса", то есть приглашать к диалогу всех участников "ядерного клуба".Стороны надеются на "оздоровление общей атмосферы отношений" между странами. Позитивные примеры уже есть: 20 февраля США не поддержали в ООН проект антироссийской резолюции по украинскому конфликту. Вашингтон проголосовал за документ, который одобрила и Москва."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", — сообщает Кремль.Но столкновения между державами все равно не избежать — правда, на льду. Трамп поддержал идею Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.Что было до звонкаРазговор 12 февраля тоже продлился почти полтора часа. Обсудили вопросы, связанные с обменом своих граждан, а также урегулирование конфликта на Украине. Затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.После этого было несколько очных встреч представителей России, США и Украины. Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии, Зеленский посетил Трампа 28 февраля.В Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио условились определить команды на высоком уровне для работы по урегулированию конфликта на Украине. В Госдепе это назвали "важным шагом вперед", но отметили, что одной встречи недостаточно "для достижения прочного мира". Кроме того, стороны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.А визит Зеленского в США обернулся международным скандалом, вызвавшим шок у лидеров стран НАТО. Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обвинили главу киевского режима в неблагодарности и нежелании останавливать боевые действия. Предполагалось подписание рамочного соглашения по природным ископаемым, но из-за ссоры сделка сорвалась. Зеленского буквально выгнали из Белого дома, а вскоре после этого Трамп приостановил военную помощь Украине. Возобновил, когда Зеленский извинился за свое поведение.С Путиным у Трампа таких проблем нет. "Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", — написал он 17 марта в социальной сети Truth Social. Американский лидер собирался обсудить в том числе судьбу территорий и АЭС.После завершения телефонного саммита глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х: "Под руководством президента Путина и президента Трампа мир сегодня стал намного безопаснее".Судя по заявлениям Белого дома и Кремля, это действительно так.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон, государственный департамент сша, дональд трамп