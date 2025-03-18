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Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
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21:01 18.03.2025 (обновлено: 22:17 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html
Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом
Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом
Российский и американский президенты, судя по официальным сообщениям, разговаривали более полутора часов. Так долго лидеры России и США не общались давно... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:01:00+03:00
2025-03-18T22:17:00+03:00
в мире
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
оон
государственный департамент сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Российский и американский президенты, судя по официальным сообщениям, разговаривали более полутора часов. Так долго лидеры России и США не общались давно. Центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Что решили — в материале РИА Новости.Перемирие в небеВ предыдущий созвон президентов, 12 февраля, первым с отчетом выступил Белый дом. Думали, так будет и сегодня. Однако на сей раз Москва опередила Вашингтон. Это был прежде всего "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", отметили в Кремле.После встречи с киевской делегацией 11 марта в Джидде американцы заявили: Украина согласна на 30-дневное перемирие, теперь "мяч на стороне Москвы".Спустя пару дней Владимир Путин отпасовал обратно: да, мы за перемирие, "но есть нюансы". Российский президент задал несколько логичных вопросов: как контролировать соблюдение режима прекращения огня, кто верифицирует нарушение "тишины" и так далее.О том же он говорил и в этой беседе с Трампом. "С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", — указывается в коммюнике Кремля.Кроме того, Москва еще раз озвучила условия перемирия: полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Путин подтвердил, что если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, то им гарантируется "достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права". Ранее американский президент просил его "спасти солдат" окруженной группировки ВСУ.Вместе с тем Трамп предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. "Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — отмечает Кремль.Так же президент отреагировал на идею США о "реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря". Имеется в виду отказ от атак в море и на порты."Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей", — уточняет Кремль.Конкретные шагиКроме того, Путин сообщил, что 19 марта состоится обмен пленными — 175 на 175 человек. Также "в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских солдата, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях".Москва и Вашингтон продолжат в двустороннем режиме искать способы завершения конфликта. Для этого создадут экспертные группы.Белый дом выдал практически ту же информацию. Упомянули еще, что оба лидера выступили против угроз Ирана уничтожить Израиль.Затронули и "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений". И, что примечательно, Москва и Вашингтон намерены "связываться с другими сторонами для как можно более полной реализации этого тезиса", то есть приглашать к диалогу всех участников "ядерного клуба".Стороны надеются на "оздоровление общей атмосферы отношений" между странами. Позитивные примеры уже есть: 20 февраля США не поддержали в ООН проект антироссийской резолюции по украинскому конфликту. Вашингтон проголосовал за документ, который одобрила и Москва."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", — сообщает Кремль.Но столкновения между державами все равно не избежать — правда, на льду. Трамп поддержал идею Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.Что было до звонкаРазговор 12 февраля тоже продлился почти полтора часа. Обсудили вопросы, связанные с обменом своих граждан, а также урегулирование конфликта на Украине. Затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.После этого было несколько очных встреч представителей России, США и Украины. Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии, Зеленский посетил Трампа 28 февраля.В Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио условились определить команды на высоком уровне для работы по урегулированию конфликта на Украине. В Госдепе это назвали "важным шагом вперед", но отметили, что одной встречи недостаточно "для достижения прочного мира". Кроме того, стороны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.А визит Зеленского в США обернулся международным скандалом, вызвавшим шок у лидеров стран НАТО. Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обвинили главу киевского режима в неблагодарности и нежелании останавливать боевые действия. Предполагалось подписание рамочного соглашения по природным ископаемым, но из-за ссоры сделка сорвалась. Зеленского буквально выгнали из Белого дома, а вскоре после этого Трамп приостановил военную помощь Украине. Возобновил, когда Зеленский извинился за свое поведение.С Путиным у Трампа таких проблем нет. "Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", — написал он 17 марта в социальной сети Truth Social. Американский лидер собирался обсудить в том числе судьбу территорий и АЭС.После завершения телефонного саммита глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х: "Под руководством президента Путина и президента Трампа мир сегодня стал намного безопаснее".Судя по заявлениям Белого дома и Кремля, это действительно так.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон, государственный департамент сша, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ООН, Государственный департамент США, Дональд Трамп

Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Российский и американский президенты, судя по официальным сообщениям, разговаривали более полутора часов. Так долго лидеры России и США не общались давно. Центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Что решили — в материале РИА Новости.

Перемирие в небе

В предыдущий созвон президентов, 12 февраля, первым с отчетом выступил Белый дом. Думали, так будет и сегодня. Однако на сей раз Москва опередила Вашингтон. Это был прежде всего "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", отметили в Кремле.
После встречи с киевской делегацией 11 марта в Джидде американцы заявили: Украина согласна на 30-дневное перемирие, теперь "мяч на стороне Москвы".
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио
Спустя пару дней Владимир Путин отпасовал обратно: да, мы за перемирие, "но есть нюансы". Российский президент задал несколько логичных вопросов: как контролировать соблюдение режима прекращения огня, кто верифицирует нарушение "тишины" и так далее.
О том же он говорил и в этой беседе с Трампом. "С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", — указывается в коммюнике Кремля.
Кроме того, Москва еще раз озвучила условия перемирия: полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
Путин подтвердил, что если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, то им гарантируется "достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права". Ранее американский президент просил его "спасти солдат" окруженной группировки ВСУ.
Вместе с тем Трамп предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
"Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — отмечает Кремль.
Так же президент отреагировал на идею США о "реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря". Имеется в виду отказ от атак в море и на порты.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска
"Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей", — уточняет Кремль.

Конкретные шаги

Кроме того, Путин сообщил, что 19 марта состоится обмен пленными — 175 на 175 человек. Также "в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских солдата, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях".
Москва и Вашингтон продолжат в двустороннем режиме искать способы завершения конфликта. Для этого создадут экспертные группы.
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Белый дом выдал практически ту же информацию. Упомянули еще, что оба лидера выступили против угроз Ирана уничтожить Израиль.
Затронули и "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений". И, что примечательно, Москва и Вашингтон намерены "связываться с другими сторонами для как можно более полной реализации этого тезиса", то есть приглашать к диалогу всех участников "ядерного клуба".
Стороны надеются на "оздоровление общей атмосферы отношений" между странами. Позитивные примеры уже есть: 20 февраля США не поддержали в ООН проект антироссийской резолюции по украинскому конфликту. Вашингтон проголосовал за документ, который одобрила и Москва.
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия
"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", — сообщает Кремль.
Но столкновения между державами все равно не избежать — правда, на льду. Трамп поддержал идею Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
© Фото : x.com/capitalsХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : x.com/capitals
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Что было до звонка

Разговор 12 февраля тоже продлился почти полтора часа. Обсудили вопросы, связанные с обменом своих граждан, а также урегулирование конфликта на Украине. Затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.
После этого было несколько очных встреч представителей России, США и Украины. Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии, Зеленский посетил Трампа 28 февраля.
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
В Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио условились определить команды на высоком уровне для работы по урегулированию конфликта на Украине. В Госдепе это назвали "важным шагом вперед", но отметили, что одной встречи недостаточно "для достижения прочного мира". Кроме того, стороны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.
А визит Зеленского в США обернулся международным скандалом, вызвавшим шок у лидеров стран НАТО. Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обвинили главу киевского режима в неблагодарности и нежелании останавливать боевые действия. Предполагалось подписание рамочного соглашения по природным ископаемым, но из-за ссоры сделка сорвалась. Зеленского буквально выгнали из Белого дома, а вскоре после этого Трамп приостановил военную помощь Украине. Возобновил, когда Зеленский извинился за свое поведение.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
С Путиным у Трампа таких проблем нет. "Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", — написал он 17 марта в социальной сети Truth Social. Американский лидер собирался обсудить в том числе судьбу территорий и АЭС.
После завершения телефонного саммита глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х: "Под руководством президента Путина и президента Трампа мир сегодня стал намного безопаснее".
Судя по заявлениям Белого дома и Кремля, это действительно так.
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныООНГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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