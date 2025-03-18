https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html

"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа

"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет издание Le Point. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:07:00+03:00

2025-03-18T16:07:00+03:00

2025-03-18T17:19:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет издание Le Point."Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, российский метод ведения переговоров позволил и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа". При этом отмечается, что у России есть "все основания для оптимизма".Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины сложившегося того кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляции ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации "на земле".При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать шаги Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что киевский режим может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия с Украиной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250318/politika-2005732773.html

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша