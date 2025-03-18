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"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Российский президент Владимир Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет издание Le Point. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:07:00+03:00
2025-03-18T16:07:00+03:00
2025-03-18T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет издание Le Point."Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, российский метод ведения переговоров позволил и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа". При этом отмечается, что у России есть "все основания для оптимизма".Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины сложившегося того кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляции ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации "на земле".При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать шаги Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что киевский режим может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия с Украиной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Le Point: Путин избрал идеальную тактику для переговоров с Трампом