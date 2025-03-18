https://ria.ru/20250318/patronazh-2005824913.html

Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области

Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области - РИА Новости, 18.03.2025

Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области

Медицинский патронаж для участников Великой Отечественной войны возобновлен в Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:35:00+03:00

2025-03-18T20:35:00+03:00

2025-03-18T20:35:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

80-летие победы в великой отечественной войне

здоровье - общество

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КОСТРОМА, 18 мар – РИА Новости. Медицинский патронаж для участников Великой Отечественной войны возобновлен в Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сообщается, что Ситников лично вручает медали участникам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Родственники одного из фронтовиков обратились к главе региона с просьбой возобновить медицинский патронаж. "Глава региона принял решение - возобновить специально для фронтовиков медицинский патронаж. Патронаж вводился на время коронавируса, но после отмены карантинных мероприятий был снят. Теперь медицинские работники вновь будут приходить к фронтовикам домой, делать процедуры, контролировать состояние здоровья", - говорится в сообщении. Ситников подчеркнул, что забота о героях остается приоритетной задачей работы органов власти. По данным пресс-службы обладминистрации, ранее губернатор поставил задачу главам муниципалитетов проводить личные встречи с ветеранами для решения их проблем. Ещё в прошлом году глава региона лично возглавил оргкомитет по подготовке к 80-летию Победы и потребовал комплексного подхода к социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла: это и ремонт жилых помещений, и волонтерская помощь в социально-бытовых вопросах.

https://ria.ru/20250313/sitnikov-2004869296.html

https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html

костромская область

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костромская область, сергей ситников, 80-летие победы в великой отечественной войне, здоровье - общество