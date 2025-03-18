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Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области
Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области - РИА Новости, 18.03.2025
Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области
Медицинский патронаж для участников Великой Отечественной войны возобновлен в Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:35:00+03:00
2025-03-18T20:35:00+03:00
2025-03-18T20:35:00+03:00
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КОСТРОМА, 18 мар – РИА Новости. Медицинский патронаж для участников Великой Отечественной войны возобновлен в Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сообщается, что Ситников лично вручает медали участникам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Родственники одного из фронтовиков обратились к главе региона с просьбой возобновить медицинский патронаж. "Глава региона принял решение - возобновить специально для фронтовиков медицинский патронаж. Патронаж вводился на время коронавируса, но после отмены карантинных мероприятий был снят. Теперь медицинские работники вновь будут приходить к фронтовикам домой, делать процедуры, контролировать состояние здоровья", - говорится в сообщении. Ситников подчеркнул, что забота о героях остается приоритетной задачей работы органов власти. По данным пресс-службы обладминистрации, ранее губернатор поставил задачу главам муниципалитетов проводить личные встречи с ветеранами для решения их проблем. Ещё в прошлом году глава региона лично возглавил оргкомитет по подготовке к 80-летию Победы и потребовал комплексного подхода к социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла: это и ремонт жилых помещений, и волонтерская помощь в социально-бытовых вопросах.
https://ria.ru/20250313/sitnikov-2004869296.html
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костромская область, сергей ситников, 80-летие победы в великой отечественной войне, здоровье - общество
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Здоровье - Общество
Медицинский патронаж для фронтовиков возобновлен в Костромской области
Ситников возобновил медицинский патронаж для фронтовиков в Костромской области
КОСТРОМА, 18 мар – РИА Новости. Медицинский патронаж для участников Великой Отечественной войны возобновлен в Костромской области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Сообщается, что Ситников лично вручает медали участникам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Родственники одного из фронтовиков обратились к главе региона с просьбой возобновить медицинский патронаж.
"Глава региона принял решение - возобновить специально для фронтовиков медицинский патронаж. Патронаж вводился на время коронавируса, но после отмены карантинных мероприятий был снят. Теперь медицинские работники вновь будут приходить к фронтовикам домой, делать процедуры, контролировать состояние здоровья", - говорится в сообщении.
Ситников подчеркнул, что забота о героях остается приоритетной задачей работы органов власти.
По данным пресс-службы обладминистрации, ранее губернатор поставил задачу главам муниципалитетов проводить личные встречи с ветеранами для решения их проблем. Ещё в прошлом году глава региона лично возглавил оргкомитет по подготовке к 80-летию Победы и потребовал комплексного подхода к социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла: это и ремонт жилых помещений, и волонтерская помощь в социально-бытовых вопросах.