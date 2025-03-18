https://ria.ru/20250318/parlament-2005736789.html

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении - РИА Новости, 18.03.2025

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии во вторник принял во втором чтении новый законопроект об иноагентах, который является аналогом американского закона, трансляция голосования... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:45:00+03:00

2025-03-18T15:45:00+03:00

2025-03-18T15:45:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник принял во втором чтении новый законопроект об иноагентах, который является аналогом американского закона, трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA)/ "Восемьдесят шесть (голосов) - за, ни одного - против. Пакет принят во втором чтении", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании по итогам голосования. В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Отличие между данного закона и американского в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.

https://ria.ru/20250208/gruziya-1998093933.html

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