Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 18.03.2025 (обновлено: 21:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ovchinskiy-2005664790.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек - РИА Новости, 18.03.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек
Более тысячи человек отпраздновали Международный день рек в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:02:00+03:00
2025-03-18T21:00:00+03:00
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988650727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c779003bb9c919a979c17d088a5f7aad.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более тысячи человек отпраздновали Международный день рек в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День рек отмечается 14 марта. Как отметил Овчинский, в его рамках посетителям павильона рассказали, как в столице развиваются территории рядом с реками. Среди гостей в том числе были туристы из ЮАР, Беларуси и Узбекистана"В рамках экскурсионной программы посетители выставки также узнали, откуда Москва-река получила свое название и где спрятаны подземные артерии города. Кроме того, для посетителей провели три интерактивные викторины по тематике рек и водоемов Москвы, в них приняли участие около 30 человек", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он подчеркнул, что участники викторины узнали, например, какой является протяженность Москвы-реки в пределах столицы, где ее самая широкая часть, зачем создали Водоотводный канал."Макет Москвы" – модель центральной части столицы. Посетить павильон можно с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.
https://ria.ru/20250316/ovchinskiy-2005248535.html
https://ria.ru/20250314/ovchinskiy-2004882656.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988650727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad9eb9ede6184094911731bb204e5182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, москва
Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отпраздновали день рек

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более тысячи человек отпраздновали Международный день рек в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
День рек отмечается 14 марта. Как отметил Овчинский, в его рамках посетителям павильона рассказали, как в столице развиваются территории рядом с реками. Среди гостей в том числе были туристы из ЮАР, Беларуси и Узбекистана
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала
16 марта, 11:02
"В рамках экскурсионной программы посетители выставки также узнали, откуда Москва-река получила свое название и где спрятаны подземные артерии города. Кроме того, для посетителей провели три интерактивные викторины по тематике рек и водоемов Москвы, в них приняли участие около 30 человек", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он подчеркнул, что участники викторины узнали, например, какой является протяженность Москвы-реки в пределах столицы, где ее самая широкая часть, зачем создали Водоотводный канал.
"Макет Москвы" – модель центральной части столицы. Посетить павильон можно с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации
14 марта, 10:05
 
Департамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала