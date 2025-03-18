https://ria.ru/20250318/ovchinskiy-2005664790.html

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек - РИА Новости, 18.03.2025

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отпраздновали день рек

Более тысячи человек отпраздновали Международный день рек в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:02:00+03:00

2025-03-18T13:02:00+03:00

2025-03-18T21:00:00+03:00

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более тысячи человек отпраздновали Международный день рек в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День рек отмечается 14 марта. Как отметил Овчинский, в его рамках посетителям павильона рассказали, как в столице развиваются территории рядом с реками. Среди гостей в том числе были туристы из ЮАР, Беларуси и Узбекистана"В рамках экскурсионной программы посетители выставки также узнали, откуда Москва-река получила свое название и где спрятаны подземные артерии города. Кроме того, для посетителей провели три интерактивные викторины по тематике рек и водоемов Москвы, в них приняли участие около 30 человек", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он подчеркнул, что участники викторины узнали, например, какой является протяженность Москвы-реки в пределах столицы, где ее самая широкая часть, зачем создали Водоотводный канал."Макет Москвы" – модель центральной части столицы. Посетить павильон можно с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.

https://ria.ru/20250316/ovchinskiy-2005248535.html

https://ria.ru/20250314/ovchinskiy-2004882656.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, москва