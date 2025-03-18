https://ria.ru/20250318/ostanin-2005713157.html

Стендап-комику Останину грозит до шести лет тюрьмы

Стендап-комику Останину грозит до шести лет тюрьмы - РИА Новости, 18.03.2025

Стендап-комику Останину грозит до шести лет тюрьмы

Стендап-комику Артемию Останину может грозить до шести лет лишения свободы по делу о возбуждении ненависти либо вражды, следует из Уголовного кодекса Российской РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:33:00+03:00

2025-03-18T14:33:00+03:00

2025-03-18T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Стендап-комику Артемию Останину может грозить до шести лет лишения свободы по делу о возбуждении ненависти либо вражды, следует из Уголовного кодекса Российской Федерации. Как ранее сообщили в СК России, Останин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Стендап-комика задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Следствием установлено, что не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность".

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)