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Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 18.03.2025
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13:06 18.03.2025 (обновлено: 17:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html
Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию
Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 18.03.2025
Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию
Стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке уехать из России, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке уехать из России, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Главным следственным управлением СК России по городу Москва расследуется уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 282 УК России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, не позднее 15 марта подозреваемый во время выступления в столице враждебно высказался про людей, получивших увечья и утративших трудоспособность.В соцсетях появилась информация, что Останин оскорбил участника СВО.Фигуранта, пытавшегося пересечь границу, доставили в Москву. В ближайшее время его допросят, добавили в СК России.
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Происшествия
Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию

СК: комика Останина задержали при попытке покинуть Россию

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСтендап-комик Артемий Останин в Следственном комитете РФ в Москве
Стендап-комик Артемий Останин в Следственном комитете РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / СК РФ
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Стендап-комик Артемий Останин в Следственном комитете РФ в Москве
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке уехать из России, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москва расследуется уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 282 УК России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, не позднее 15 марта подозреваемый во время выступления в столице враждебно высказался про людей, получивших увечья и утративших трудоспособность.
В соцсетях появилась информация, что Останин оскорбил участника СВО.
Фигуранта, пытавшегося пересечь границу, доставили в Москву. В ближайшее время его допросят, добавили в СК России.
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