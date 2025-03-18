https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html

Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию

Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 18.03.2025

Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию

Стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке уехать из России, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:06:00+03:00

2025-03-18T13:06:00+03:00

2025-03-18T17:33:00+03:00

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005797197_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7e181d622e3c14fef87a80a5fec8e22.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке уехать из России, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Главным следственным управлением СК России по городу Москва расследуется уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 282 УК России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, не позднее 15 марта подозреваемый во время выступления в столице враждебно высказался про людей, получивших увечья и утративших трудоспособность.В соцсетях появилась информация, что Останин оскорбил участника СВО.Фигуранта, пытавшегося пересечь границу, доставили в Москву. В ближайшее время его допросят, добавили в СК России.

https://ria.ru/20250227/belyy-2001910798.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия