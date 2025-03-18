Рейтинг@Mail.ru
Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/nornikel-2005712316.html
Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом
Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом - РИА Новости, 18.03.2025
Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом
Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:28:00+03:00
2025-03-18T14:28:00+03:00
экономика
россия
европа
владимир потанин
владимир путин
денис мантуров
норильский никель
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005683612_0:62:3072:1789_1920x0_80_0_0_1483eeba31482224fba1e289e1e42b46.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями встречать первые сигналы потепления, тем не менее "Норникель" будет готов восстановить связи со старыми партнерами, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП. "Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров, поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами", - ответил он на вопрос о перспективах возможного потепления в отношениях с Западом, и с Европой в частности. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005683612_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_6f89f3fed168018fa3ffae702fabc650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, владимир потанин, владимир путин, денис мантуров, норильский никель, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Европа, Владимир Потанин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Норильский никель, Российский союз промышленников и предпринимателей
Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом

Потанин: многие компании России и экономика страны пострадали от действий Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин
Президент ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями встречать первые сигналы потепления, тем не менее "Норникель" будет готов восстановить связи со старыми партнерами, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП.
"Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров, поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами", - ответил он на вопрос о перспективах возможного потепления в отношениях с Западом, и с Европой в частности.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию
дополняется ...
 
ЭкономикаРоссияЕвропаВладимир ПотанинВладимир ПутинДенис МантуровНорильский никельРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала