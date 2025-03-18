https://ria.ru/20250318/nornikel-2005712316.html

Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом

Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом - РИА Новости, 18.03.2025

Потанин призвал не встречать с "раскрытыми объятиями" потепление с Западом

Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:28:00+03:00

2025-03-18T14:28:00+03:00

2025-03-18T14:28:00+03:00

экономика

россия

европа

владимир потанин

владимир путин

денис мантуров

норильский никель

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями встречать первые сигналы потепления, тем не менее "Норникель" будет готов восстановить связи со старыми партнерами, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП. "Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров, поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами", - ответил он на вопрос о перспективах возможного потепления в отношениях с Западом, и с Европой в частности. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html

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экономика, россия, европа, владимир потанин, владимир путин, денис мантуров, норильский никель, российский союз промышленников и предпринимателей