Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году
Ефимов: в 2024 году в ТиНАО заключили свыше 40 тысяч договоров ДДУ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) были оформлены свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на жилье и нежилую недвижимость, что составило треть от общего объема договоров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем,здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В течение 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидировали по количеству зарегистрированных договоров долевого участия. За прошедший год в столице было оформлено свыше 137 тысяч первичных сделок, более 40,4 тысячи из них – в ТиНАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
При этом на западе Москвы в том же году были зарегистрированы 12,7% договоров (17,4 тысячи), на юге - 11,3% договоров (15,4 тысячи).
Что касается ТиНАО, то там, по словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, большой ассортимент жилья, включая как многоэтажки, так и объекты ИЖС. На первых этажах многоэтажных домов организуют коммерческие заведения. Кроме того, в округе активно инвестируют в возведение технопарков, складов и индустриальных комплексов.