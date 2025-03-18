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Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году - РИА Новости, 18.03.2025
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09:06 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/nedvizhimost-2005600261.html
Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году
Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году - РИА Новости, 18.03.2025
Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году
В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) были оформлены свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на жилье и нежилую... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:06:00+03:00
2025-03-18T09:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) были оформлены свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на жилье и нежилую недвижимость, что составило треть от общего объема договоров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем,здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В течение 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидировали по количеству зарегистрированных договоров долевого участия. За прошедший год в столице было оформлено свыше 137 тысяч первичных сделок, более 40,4 тысячи из них – в ТиНАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.При этом на западе Москвы в том же году были зарегистрированы 12,7% договоров (17,4 тысячи), на юге - 11,3% договоров (15,4 тысячи).Что касается ТиНАО, то там, по словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, большой ассортимент жилья, включая как многоэтажки, так и объекты ИЖС. На первых этажах многоэтажных домов организуют коммерческие заведения. Кроме того, в округе активно инвестируют в возведение технопарков, складов и индустриальных комплексов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: ТиНАО стали лидерами по количеству ДДУ в 2024 году

Ефимов: в 2024 году в ТиНАО заключили свыше 40 тысяч договоров ДДУ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) были оформлены свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на жилье и нежилую недвижимость, что составило треть от общего объема договоров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем,здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В течение 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидировали по количеству зарегистрированных договоров долевого участия. За прошедший год в столице было оформлено свыше 137 тысяч первичных сделок, более 40,4 тысячи из них – в ТиНАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
При этом на западе Москвы в том же году были зарегистрированы 12,7% договоров (17,4 тысячи), на юге - 11,3% договоров (15,4 тысячи).
Что касается ТиНАО, то там, по словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, большой ассортимент жилья, включая как многоэтажки, так и объекты ИЖС. На первых этажах многоэтажных домов организуют коммерческие заведения. Кроме того, в округе активно инвестируют в возведение технопарков, складов и индустриальных комплексов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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