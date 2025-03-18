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Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области - РИА Новости, 18.03.2025
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя подвели итоги реализации национальных проектов на территории региона в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:49:00+03:00
2025-03-18T17:49:00+03:00
тверская область
игорь руденя
кванториум
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 18 мар - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя подвели итоги реализации национальных проектов на территории региона в 2019 - 2024 годах и определили задачи по реализации новых национальных проектов в текущем году, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "Глава государства Владимир Путин определил ключевые задачи на 2025 год. Это сбалансированный рост экономики, наращивание производственного потенциала, обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В социальной сфере — это поддержка семьи, обеспечение роста рождаемости. Это главная, фундаментальная задача национальной экономики и всей нашей страны. Говоря сегодня о перспективах развития, мы пониманием, что без человеческого ресурса невозможны никакие серьезные долгосрочные стратегии и планы. Решение этих задач на территории нашего региона является безусловным приоритетом для правительства области. Также задача, которую мы сегодня ставим по нацпроектам, это обеспечить устойчивое функционирование промышленного и экономического сегмента нашей региональной экономики", - отметил Руденя. Благодаря реализации нацпроектов в регионе увеличилось количество мест в детских садах для детей от 1,5 до трех лет, количество школьников, получающих допобразование, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, выросли объемы жилищного строительства, повысился индекс качества городской среды, увеличилось количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, численность занятых в малом и среднем бизнесе, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса. В Верхневолжье за этот период построено 39 социально значимых объектов, капитально отремонтированы 62 объекта, реализовано 637 проектов благоустройства общественных территорий. По нацпроекту "Здравоохранение" открыты четыре поликлиники, шесть центров амбулаторной онкологической помощи, установлены 48 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий, приобретены 25 автомобилей, более 10 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями были обеспечены лекарственными препаратами. По нацпроекту "Демография" построено 13 детских садов, шесть спортивных объектов, выдано 44,3 тысячи подарочных наборов для новорожденных, 98,5 тысячи комплектов школьной формы для детей из многодетных семей, 280 автомобилей многодетным семьям, более 8 тысяч семей получили региональный материнский капитал, обустроено 87 спортплощадок, закуплен 51 комплект спортивного оборудования. Три новые школы, четыре детских технопарка "Кванториум", шесть центров "IT-куб", 332 центра "Точка роста", 21,8 тысячи мест дополнительного образования, 37 разноплановых современных мастерских в 12 колледжах, создание цифровой образовательной среды в 369 организациях, условий для занятий спортом в 35 сельских школах – итоги реализации нацпроекта "Образование". В сфере туризма велось строительство речного порта туристско-рекреационного кластера "Волжское море", реализовано свыше 120 проектов по развитию инфраструктуры туризма, созданы модульные некапитальные средства размещения на 633 номера. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" — это строительство Западного моста в Твери, выполнение ремонта 2022 погонных метра мостовых сооружений, 229,4 километра дорожной сети Твери, 1717 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Кроме того, в Тверской области были реализованы нацпроекты "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика Российской Федерации". Губернатор также подчеркнул, что при реализации новых 19 нацпроектов, стартовавших в 2025 году, необходимо предусмотреть дополнительные меры по повышению эффективности администрирования в отраслях, где целевые показатели были достигнуты не полностью. Также особого внимания требует выполнение нацпроектов в части строительства социально значимых объектов.
https://ria.ru/20250313/torzhok-2004789852.html
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игорь руденя, кванториум, нацпроекты
Тверская область, Игорь Руденя, Кванториум, Нацпроекты
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области

В Верхневолжье подвели итоги реализации национальных проектов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИтоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Итоги реализации нацпроектов подвели в Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 мар - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя подвели итоги реализации национальных проектов на территории региона в 2019 - 2024 годах и определили задачи по реализации новых национальных проектов в текущем году, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
"Глава государства Владимир Путин определил ключевые задачи на 2025 год. Это сбалансированный рост экономики, наращивание производственного потенциала, обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В социальной сфере — это поддержка семьи, обеспечение роста рождаемости. Это главная, фундаментальная задача национальной экономики и всей нашей страны. Говоря сегодня о перспективах развития, мы пониманием, что без человеческого ресурса невозможны никакие серьезные долгосрочные стратегии и планы. Решение этих задач на территории нашего региона является безусловным приоритетом для правительства области. Также задача, которую мы сегодня ставим по нацпроектам, это обеспечить устойчивое функционирование промышленного и экономического сегмента нашей региональной экономики", - отметил Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ключевые объекты здравоохранения Торжка - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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13 марта, 16:30
Благодаря реализации нацпроектов в регионе увеличилось количество мест в детских садах для детей от 1,5 до трех лет, количество школьников, получающих допобразование, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, выросли объемы жилищного строительства, повысился индекс качества городской среды, увеличилось количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, численность занятых в малом и среднем бизнесе, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса.
В Верхневолжье за этот период построено 39 социально значимых объектов, капитально отремонтированы 62 объекта, реализовано 637 проектов благоустройства общественных территорий.
По нацпроекту "Здравоохранение" открыты четыре поликлиники, шесть центров амбулаторной онкологической помощи, установлены 48 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий, приобретены 25 автомобилей, более 10 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями были обеспечены лекарственными препаратами.
По нацпроекту "Демография" построено 13 детских садов, шесть спортивных объектов, выдано 44,3 тысячи подарочных наборов для новорожденных, 98,5 тысячи комплектов школьной формы для детей из многодетных семей, 280 автомобилей многодетным семьям, более 8 тысяч семей получили региональный материнский капитал, обустроено 87 спортплощадок, закуплен 51 комплект спортивного оборудования.
Три новые школы, четыре детских технопарка "Кванториум", шесть центров "IT-куб", 332 центра "Точка роста", 21,8 тысячи мест дополнительного образования, 37 разноплановых современных мастерских в 12 колледжах, создание цифровой образовательной среды в 369 организациях, условий для занятий спортом в 35 сельских школах – итоги реализации нацпроекта "Образование".
В сфере туризма велось строительство речного порта туристско-рекреационного кластера "Волжское море", реализовано свыше 120 проектов по развитию инфраструктуры туризма, созданы модульные некапитальные средства размещения на 633 номера.
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12 марта, 17:15
Нацпроект "Безопасные качественные дороги" — это строительство Западного моста в Твери, выполнение ремонта 2022 погонных метра мостовых сооружений, 229,4 километра дорожной сети Твери, 1717 километров дорог регионального и межмуниципального значения.
Кроме того, в Тверской области были реализованы нацпроекты "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика Российской Федерации".
Губернатор также подчеркнул, что при реализации новых 19 нацпроектов, стартовавших в 2025 году, необходимо предусмотреть дополнительные меры по повышению эффективности администрирования в отраслях, где целевые показатели были достигнуты не полностью. Также особого внимания требует выполнение нацпроектов в части строительства социально значимых объектов.
 
Тверская областьИгорь РуденяКванториумНацпроекты
 
 
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