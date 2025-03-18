https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html

Мирошник рассказал о жестокости наемников ВСУ в Курской области

Мирошник рассказал о жестокости наемников ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

Мирошник рассказал о жестокости наемников ВСУ в Курской области

Самыми жестокими по отношению к мирным жителям на освобожденных территориях Курской области оказались наемники из Польши и Грузии, заявил посол по особым... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:25:00+03:00

2025-03-18T03:25:00+03:00

2025-03-18T04:43:00+03:00

курская область

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самыми жестокими по отношению к мирным жителям на освобожденных территориях Курской области оказались наемники из Польши и Грузии, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире канала Россия 24."Показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть. И как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, отличались представители "Грузинского легиона"*, и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками", — сказал он.Кроме того, посол отметил, что, согласно показаниям освобожденных граждан, среди наемников также звучала речь на английском и французском языках.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки со спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины