https://ria.ru/20250318/mukhina-2005754108.html

"Ощущала себя животным": как амбиции тренера приковали гимнастку к постели

"Ощущала себя животным": как амбиции тренера приковали гимнастку к постели - РИА Новости, 18.03.2025

"Ощущала себя животным": как амбиции тренера приковали гимнастку к постели

Ее называли восходящей звездой советской гимнастики. Она первой в мире выполнила элемент, который позже запретили как слишком опасный. Но за две недели до... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:31:00+03:00

2025-03-18T18:31:00+03:00

2025-03-18T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ее называли восходящей звездой советской гимнастики. Она первой в мире выполнила элемент, который позже запретили как слишком опасный. Но за две недели до московской Олимпиады-80 Елена Мухина сломала шею и осталась парализованной на всю жизнь. Что стояло за этой трагедией — фатальная случайность или система, готовая принести в жертву здоровье спортсменов ради медалей? И почему тренер, превративший ее в чемпионку, после травмы уехал из страны и ни разу не навестил свою ученицу?Сирота с олимпийскими амбициямиБудущая гимнастка Елена Мухина родилась 1 июня 1960-го в Москве. Когда ей исполнилось два года, умерла мать. Отец быстро создал новую семью, оставив дочь на попечение бабушки Анны Ивановны. Именно она воспитала будущую звезду советской гимнастики.Судьбоносная встреча произошла в школе, когда тренер Антонина Олежко искала детей для гимнастической секции. "Я чуть не закричала от радости", — вспоминала потом Елена.Тренировалась юная спортсменка фанатично, проводя в зале целые сутки. В 14 лет, занимаясь под руководством тренера "Динамо" Александра Эглита, Лена стала кандидатом в мастера спорта. В 1974 году она перешла вслед за наставником в ЦСКА, где привлекла внимание Михаила Клименко — тренера, работавшего до этого только с мужчинами.Восхождение к вершине через больКлименко сразу заложил в программу Мухиной невероятную сложность. "Он показал мне Лену, очень скромную, очень милую. Сказал: "Будет чемпионкой мира". Я в душе не поверил — такие тихони не умеют злиться, а без злости в чемпионы не попадешь. Не угадал..." — рассказывал позже мастер спорта и журналист Владимир Голубев.Жесткий график и сложнейшая программа принесли результаты. Через полтора года Лена уже претендовала на попадание в сборную СССР на Олимпиаду-76 в Монреале, но комиссия сочла, что ей не хватает стабильности.Гимнастка без тормозовЭтот отказ только раззадорил тренера и гимнастку. В 1977-м на первенстве СССР Мухина стала второй в многоборье, а на чемпионате Европы в Праге выиграла три золотые медали. Именно там она впервые представила усовершенствованный Клименко элемент "петля Корбут", получивший позже название "петля Мухиной"."Зрители ахают и закрывают глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и порхает в воздухе", — вспоминала олимпийская чемпионка Нелли Ким. Сегодня обе "петли" запрещены как слишком опасные.Новая вершина была покорена в 1978 году: Елена стала абсолютной чемпионкой мира в Страсбурге, завоевав золотые медали в многоборье, командном первенстве и вольных упражнениях — четвертой советской гимнасткой после Галины Шамрай, Ларисы Латыниной и Людмилы Турищевой, достигшей этой вершины. "Вернулись в Москву — октябрь, осень, холодно, а у нас у всех весна в сердцах и улыбки до ушей", — вспоминала Ким.Тренер-деспот или гений новаторства?Михаил Клименко был известен не только как блестящий тренер, но и как беспощадный максималист. Его методы многие называли не просто жесткими, а жестокими. Он не знал жалости и не признавал компромиссов.Возможно, такой подход был применим к мужчинам, которых он тренировал раньше, но никак не к хрупкой девочке. Однако Клименко не собирался отказываться от своих методов, а Лена беспрекословно подчинялась каждому его слову.Тренер регулярно напоминал подопечной, кому она обязана успехом, обвинял в лени и капризах — и это действовало. Хотя в те годы ее с руками оторвали бы лучшие тренеры страны.Цена железной волиМухина научилась работать через боль. Серьезные травмы начались еще в 14 лет. На Спартакиаде народов СССР в Ленинграде она приземлилась на голову, и рентген показал отрыв остистых отростков шейных позвонков. Ее госпитализировали, но Клименко каждый день после обхода врачей забирал девочку на тренировки, заставляя снимать запрещенный к снятию ортопедический "ошейник".Спортсменка в 1978-м выбила большой палец руки так сильно, что он полностью вышел из сустава. Боясь гнева тренера, она вправила его сама. Через несколько дней — новая травма: Лена ударилась головой о пол, получив сотрясение мозга, но упражнение было велено продолжить."Когда мы с Мухиной периодически встречались в зале, она выглядела заторможенной, часто плакала. Как-то сказала, что не успевает полностью перейти проспект перед спорткомплексом ЦСКА, пока горит зеленый свет — не хватает сил", — вспоминала гимнастка и журналист Елена Вайцеховская.На грани перед пропастьюОсенью 1979 года на турнире в Англии Мухина сломала ногу. После 1,5 месяцев в гипсе выяснилось, что кости разошлись, гипс наложили снова. На следующий день Клименко уже тащил ее в зал — приземляться на здоровую ногу, стиснув зубы.Близилась Олимпиада-80 в Москве. После череды травм и эмоционального истощения Мухина хотела уйти из спорта, но тренер настоял продолжать. "Она не была претендентом на золото Игр. Она вообще в команду не попадала. А Михаил Клименко очень хотел стать тренером олимпийской чемпионки — а тогда точно знали, что команда выиграет Олимпиаду. Он заставлял ее, а у нее безумно болела нога", — рассказывала Лариса Латынина.В июне 1980-го на Кубке СССР Мухина рухнула до 14-го места — шансов на Игры почти не осталось. Клименко уехал в Москву отстаивать ее место, оставив 20-летнюю гимнастку тренироваться на базе в Минске.Падение в безднуИюль 1980-го, за две недели до Олимпиады, стал концом всего. На тренировке 3 июля в Минске 20-летняя Мухина оттачивала программу, которую Клименко сделал невыносимо сложной. Гвоздем программы было "сальто Томаса" — элемент из мужской гимнастики. Суть его в том, что после серии прыжков приземление происходит не на ноги, а в кувырок головой вниз. Елена билась над ним безуспешно, но сдаваться было нельзя.Одной из свидетельниц рокового падения стала гостренер сборной Лидия Иванова: "Лена неважно себя чувствовала, но тренер настоял, чтобы она сделала прогон, показала всю программу с максимальной сложностью в вольных упражнениях. В одном из сложных прыжков, когда Лена уже пошла в воздух и начала закручиваться, она то ли расслабилась, то ли подвел травмированный голеностоп: Мухина недокрутилась и со всего размаху ударилась о ковер. К Лене подбежали, она была без сознания, померили давление — по нулям. Когда проверили ноги — они не откликались"."Я сделала, упала и не понимаю: "Что это ко мне все бегут?" Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная. Хочу рукой пошевелить — не могу. И тут просто так подумала и сказала себе: "Это катастрофа"", — рассказывала позже МухинаДвадцать шесть лет неподвижностиОперацию на позвоночник гимнастке сделали лишь через сутки (по другим данным, через три дня), что исключило даже малейший шанс на восстановление. Всего Мухина перенесла восемь хирургических вмешательств, но результатов они не принесли.Спортсменка осталась практически полностью парализованной — двигательная активность сохранилась лишь у плечевого и локтевых суставов. Она пробовала лечиться по методике Валентина Дикуля, но из-за серьезных нагрузок у нее отказали почки.После года в больнице Елена поняла, что нужно менять отношение к жизни: "Конечно, поначалу я страшно жалела себя. Особенно когда впервые после травмы вернулась домой, откуда уходила на своих ногах, и где все по-прежнему предполагало присутствие человека на ногах".Президент МОК Хуан Антонио Самаранч навестил Мухину в 1982 году и вручил ей высшую награду олимпийского движения — олимпийский орден. Девушка поступила в Московский институт физкультуры. Преподаватели приезжали к ней домой, а в 1984 году вручили диплом. Она следила за соревнованиями по гимнастике, давала экспертные комментарии и советы.На судьбу не обижаютсяПосле трагедии Мухиной выделили двухкомнатную квартиру, к пенсии по инвалидности добавилась президентская. О ней заботились подруги по команде, юные спортсменки из ЦСКА, студентки института физкультуры и, конечно, бабушка.Одним из самых тяжелых ударов для Елены стало поведение тренера: после травмы Клименко покинул клуб и сборную, уехал работать в Италию и ни разу не навестил свою ученицу. Он получил контракт на работу в Италии и обосновался там. Клименко никогда не объяснял публично, почему он не навестил Мухину после травмы. Когда годы спустя он вернулся в Москву, гимнастка категорически отказалась от встречи.В одном из редких интервью у Мухиной спросили, считает ли она тренера виновным в произошедшем. "Я приучила Клименко к тому, что могу тренироваться и выступать с любыми травмами…" — уклончиво ответила она."Я несколько раз видела свое падение во сне. Видела, как меня выносят из зала. Понимала, что рано или поздно это действительно произойдет. Я чувствовала себя животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору. Но снова и снова приходила в зал. Наверное, это судьба. А на судьбу не обижаются", — говорила бывшая чемпионка.Елена Мухина ушла из жизни в декабре 2006 года от сердечной недостаточности — после 26 лет неподвижности. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, участок 13а, слева от входа, в 5 минутах ходьбы.Тренер пережил ученицу всего на год. В одном из интервью спортсменка призналась: "Мне жалко Клименко, он жертва системы, член клана людей, которые "делают свою работу". Все вокруг меня были нейтральными наблюдателями и соблюдали тишину. Позже они говорили, что я была не готова исполнить тот элемент. Но они были безмолвны. Никто не останавливал человека, который, забыв про все, неистово тренировался".

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спорт, олимпийские игры, москва, минск, ссср, лариса латынина, елена вайцеховская, международный олимпийский комитет (мок)