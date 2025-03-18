В Мозамбике применили боевые патроны для разгона протестующих
Полиция Мозамбика применила боевые патроны для разгона протестующих
© AP Photo / Carlos UqueioСотрудники полиции Мозамбика
© AP Photo / Carlos Uqueio
Сотрудники полиции Мозамбика. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Полиция Мозамбика применила боевые патроны и слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщает местное издание Carta de Moçambique.
"С утра вторника… в столичном районе Большого Мапуту царит напряженная атмосфера, в частности, в нескольких кварталах муниципалитета Матола были зафиксированы беспорядки. Полиция… применила слезоточивый газ и боевые патроны… Один человек был застрелен полицией", - говорится в материале на сайте издания.
Издание отмечает, что выйти на демонстрации людей призвал бывший независимый кандидат на пост президента Венансиу Мондлане, чтобы почтить память "народных героев", непризнанных властями.
Агентство Франс Пресс пишет о двух погибших в ходе протестов.
В начале марта в столице страны Мапуту прошел марш оппозиции. В нем приняли участие сторонники бывшего независимого кандидата на пост президента Венансиу Мондлане. При разгоне марша полиция применила боевые патроны. Не менее 14 человек получили ранения.
Всеобщие выборы прошли в Мозамбике 9 октября 2024 года. Мондлане, выразивший несогласие с их результатами, призывал к массовым акциям гражданского неповиновения.
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