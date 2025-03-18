https://ria.ru/20250318/most-2005760261.html

Андрей Бочаров заявил о старте строительства моста на остров Сарпинский

Андрей Бочаров заявил о старте строительства моста на остров Сарпинский - РИА Новости, 18.03.2025

Андрей Бочаров заявил о старте строительства моста на остров Сарпинский

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о старте проектирования моста на остров Сарпинский – крупнейший на Волге, построить объект планируется в РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:42:00+03:00

2025-03-18T16:42:00+03:00

2025-03-18T16:42:00+03:00

волгоградская область

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волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о старте проектирования моста на остров Сарпинский – крупнейший на Волге, построить объект планируется в течение пяти лет. "Решение принято: мы объявляем конкурс и приступаем к проектированию моста (на остров Сарпинский). Средства в полном объеме предусмотрены, проектирование начнется в ближайшее время… Легко не будет: в ближайшие пять лет необходимо не только спроектировать и построить мост, реализовать планы по транспортному развитию, но и выполнить большую работу по созданию инфраструктуры на Сарпинском", - цитирует администрация области слова Бочарова в ходе выездного совещания. Отмечается, что в ходе совещания был утвержден мастер-план по развитию острова Сарпинский как части туристического кластера. По данным властей, проект будет основан на принципах бережного отношения к природе. В сентябре 2023 года власти Волгоградской области и Волгограда подписали соглашение с частным инвестором ЗАО "Лидер" о разработке плана проекта создания туристического комплекса на волжских островах Сарпинский и Голодный на 1 миллиард рублей. В рамках соглашения будет разработана концепция будущего центра отдыха и зонирование территории, изучен рельеф. Ранее Бочаров заявлял, что на создание этого туристического комплекса будет направлено около 120 миллиардов рублей в качестве частных и государственных инвестиций.

https://ria.ru/20250219/bocharov-2000308683.html

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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров