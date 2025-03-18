https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005824763.html
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы почти на 40 миллионов рублей
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы почти на 40 миллионов рублей - РИА Новости, 18.03.2025
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы почти на 40 миллионов рублей
Мошенники месяц названивали пенсионерке из Москвы с разных номеров и вынудили ее отдать им 39 миллионов рублей под предлогом сохранения денег, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:35:00+03:00
2025-03-18T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мошенники месяц названивали пенсионерке из Москвы с разных номеров и вынудили ее отдать им 39 миллионов рублей под предлогом сохранения денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 17 марта в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с ноября по декабрь прошлого года ей с разных номеров названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. В полицию женщина обратилась лишь сейчас потому, что не осознавала, что стала жертвой мошенников. "Со слов заявительницы, аферисты убедили ее под предлогом сохранения сбережений передать им более 39 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в течение двух недель женщина передала часть денег курьеру, а также перевела на банковские счета аферистов. Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.
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происшествия, москва
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы почти на 40 миллионов рублей
Мошенники обманули пенсионерку на 39 млн руб под предлогом сохранения денег
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мошенники месяц названивали пенсионерке из Москвы с разных номеров и вынудили ее отдать им 39 миллионов рублей под предлогом сохранения денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 17 марта в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с ноября по декабрь прошлого года ей с разных номеров названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. В полицию женщина обратилась лишь сейчас потому, что не осознавала, что стала жертвой мошенников.
"Со слов заявительницы, аферисты убедили ее под предлогом сохранения сбережений передать им более 39 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в течение двух недель женщина передала часть денег курьеру, а также перевела на банковские счета аферистов.
Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.