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Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе - РИА Новости, 18.03.2025
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15:05 18.03.2025 (обновлено: 15:11 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/minzdrav--2005724559.html
Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе
Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе - РИА Новости, 18.03.2025
Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе
Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников подстанций скорой медицинской помощи в городе Миасс. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:05:00+03:00
2025-03-18T15:11:00+03:00
челябинская область
миасс
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников подстанций скорой медицинской помощи в городе Миасс. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, опубликовано обращение от сотрудников скорой медицинской помощи Миасса, в котором они сообщают об увеличении нагрузки, нехватке кадров и низкой заработной плате. Отмечается, что коллектив "не может больше работать в таких условиях". В обращении указывается, что более 35 сотрудников написали заявления на увольнения. По данным пресс-службы минздрава региона, замминистра здравоохранения Евгений Ванин провёл встречи с коллективами подстанций скорой медицинской помощи "Северный" и "Центральный" в Миассе. "В ходе встреч обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции "Южный". Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было", - говорится в сообщении. По итогам встреч будет проведён анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи, добавляет минздрав. Кроме того, министерством здравоохранения области разработан план посещений всех семи самостоятельных станций скорой медицинской помощи региона для обеспечения всестороннего подхода к решению возникающих вопросов и обеспечению качества оказания скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250116/vrach-1993972844.html
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челябинская область, миасс, общество
Челябинская область, Миасс, Общество
Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе

Минздрав РФ опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников подстанций скорой медицинской помощи в городе Миасс.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, опубликовано обращение от сотрудников скорой медицинской помощи Миасса, в котором они сообщают об увеличении нагрузки, нехватке кадров и низкой заработной плате. Отмечается, что коллектив "не может больше работать в таких условиях". В обращении указывается, что более 35 сотрудников написали заявления на увольнения.
По данным пресс-службы минздрава региона, замминистра здравоохранения Евгений Ванин провёл встречи с коллективами подстанций скорой медицинской помощи "Северный" и "Центральный" в Миассе.
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"В ходе встреч обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции "Южный". Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было", - говорится в сообщении.
По итогам встреч будет проведён анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи, добавляет минздрав.
Кроме того, министерством здравоохранения области разработан план посещений всех семи самостоятельных станций скорой медицинской помощи региона для обеспечения всестороннего подхода к решению возникающих вопросов и обеспечению качества оказания скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.
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