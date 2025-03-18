https://ria.ru/20250318/minzdrav--2005724559.html

Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе

Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе - РИА Новости, 18.03.2025

Минздрав опроверг данные о массовом увольнении сотрудников скорой в Миассе

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников подстанций скорой медицинской помощи в городе Миасс. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:05:00+03:00

2025-03-18T15:05:00+03:00

2025-03-18T15:11:00+03:00

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников подстанций скорой медицинской помощи в городе Миасс. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, опубликовано обращение от сотрудников скорой медицинской помощи Миасса, в котором они сообщают об увеличении нагрузки, нехватке кадров и низкой заработной плате. Отмечается, что коллектив "не может больше работать в таких условиях". В обращении указывается, что более 35 сотрудников написали заявления на увольнения. По данным пресс-службы минздрава региона, замминистра здравоохранения Евгений Ванин провёл встречи с коллективами подстанций скорой медицинской помощи "Северный" и "Центральный" в Миассе. "В ходе встреч обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции "Южный". Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было", - говорится в сообщении. По итогам встреч будет проведён анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи, добавляет минздрав. Кроме того, министерством здравоохранения области разработан план посещений всех семи самостоятельных станций скорой медицинской помощи региона для обеспечения всестороннего подхода к решению возникающих вопросов и обеспечению качества оказания скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250116/vrach-1993972844.html

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996568461.html

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челябинская область, миасс, общество