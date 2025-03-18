https://ria.ru/20250318/minoborony-2005718533.html

Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР

Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2025

Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:53:00+03:00

2025-03-18T14:53:00+03:00

2025-03-18T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили в лесополосе в районе населенного пункта Надия Луганской Народной Республики в зоне проведения СВО группу боевиков ВСУ, прибывшую на боевой технике для проведения ротации на своих позициях", - говорится в сообщении. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Тем самым военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию военнослужащих подразделения ВСУ", - добавили в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены точные попадания и уничтожение боевой техники и живой силы противника. Минобороны сообщило об освобождении Надии в ЛНР 4 января.

https://ria.ru/20250315/drony-2005186719.html

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Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов в ЛНР Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов в ЛНР 2025-03-18T14:53 true PT1M20S

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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)