https://ria.ru/20250318/minoborony-2005718533.html
Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР
Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР - РИА Новости, 18.03.2025
Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:53:00+03:00
2025-03-18T14:53:00+03:00
2025-03-18T14:53:00+03:00
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в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили в лесополосе в районе населенного пункта Надия Луганской Народной Республики в зоне проведения СВО группу боевиков ВСУ, прибывшую на боевой технике для проведения ротации на своих позициях", - говорится в сообщении. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Тем самым военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию военнослужащих подразделения ВСУ", - добавили в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены точные попадания и уничтожение боевой техники и живой силы противника. Минобороны сообщило об освобождении Надии в ЛНР 4 января.
https://ria.ru/20250315/drony-2005186719.html
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Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов в ЛНР
Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов в ЛНР
2025-03-18T14:53
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР
Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ в районе Надии в ЛНР