https://ria.ru/20250318/metro-2005634807.html
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 18.03.2025
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов
Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:01:00+03:00
2025-03-18T09:01:00+03:00
2025-03-18T09:01:00+03:00
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что не было движения поездов от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов
Движение на Замоскворецкой линии метро восстановили после падения человека