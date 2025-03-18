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На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 18.03.2025
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09:01 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/metro-2005634807.html
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 18.03.2025
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов
Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:01:00+03:00
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что не было движения поездов от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов

Движение на Замоскворецкой линии метро восстановили после падения человека

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСтанция Московского метрополитена "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии
Станция Московского метрополитена Новокузнецкая Замоскворецкой линии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Станция Московского метрополитена "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что не было движения поездов от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая".
"Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.
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