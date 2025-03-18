https://ria.ru/20250318/metro-2005634807.html

На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов

На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 18.03.2025

На зеленой ветке московского метро восстановили движение поездов

Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:01:00+03:00

2025-03-18T09:01:00+03:00

2025-03-18T09:01:00+03:00

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что не было движения поездов от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский метрополитен, происшествия