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Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 18.03.2025
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15:06 18.03.2025 (обновлено: 15:09 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/manturov-2005725123.html
Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"
Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 18.03.2025
Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"
Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, прописанных в договоре, среди которых поставка... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:06:00+03:00
2025-03-18T15:09:00+03:00
экономика
авто
автоваз
renault logan
renault s.a
россия
москва
денис мантуров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах XXXIV съезда РСПП."Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления. Но вот здесь нужно будет "АвтоВАЗу" задать вопрос: исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. А второе: при наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период", - прокомментировал Мантуров возможность возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа".Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.При этом мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера.Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250303/lada-2002800171.html
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экономика, авто, автоваз, renault logan, renault s.a, россия, москва, денис мантуров, российский союз промышленников и предпринимателей, сергей собянин, максим соколов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Renault Logan, Renault S.A, Россия, Москва, Денис Мантуров, Российский союз промышленников и предпринимателей, Сергей Собянин, Максим Соколов, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"

Мантуров: возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" будет только при ряде условий

© РИА Новости / Дмитрий Каса | Перейти в медиабанкПредприятие "АвтоВАЗ" в Тольятти
Предприятие АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Предприятие "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах XXXIV съезда РСПП.
"Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления. Но вот здесь нужно будет "АвтоВАЗу" задать вопрос: исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. А второе: при наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период", - прокомментировал Мантуров возможность возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа".
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АвтоВАЗ представит кроссовер на базе Lada Vesta
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Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗRenault LoganRenault S.AРоссияМоскваДенис МантуровРоссийский союз промышленников и предпринимателейСергей СобянинМаксим СоколовНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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