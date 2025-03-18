https://ria.ru/20250318/kreml-2005823080.html

Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора

Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:28:00+03:00

2025-03-18T20:28:00+03:00

2025-03-18T20:33:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп