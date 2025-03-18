https://ria.ru/20250318/kreml-2005823080.html
Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора
Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:33:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", - говорится в сообщении.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора
Кремль: Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора