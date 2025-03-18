https://ria.ru/20250318/kreml-2005822715.html

В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине

В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:25:00+03:00

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украина

сша

владимир путин

россия

дональд трамп

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры (Путин и президент США Дональд Трамп - ред.) подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме… Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.

https://ria.ru/20250318/konflikt-2005824064.html

украина

сша

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украина, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)