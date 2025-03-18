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В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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20:25 18.03.2025 (обновлено: 21:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kreml-2005822715.html
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:25:00+03:00
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украина
сша
владимир путин
россия
дональд трамп
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры (Путин и президент США Дональд Трамп - ред.) подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме… Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
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украина, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, США, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине

Путин заявил о готовности к работе с США по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры (Путин и президент США Дональд Трамп - ред.) подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме… Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин призвал к комплексному и устойчивому урегулированию на Украине
Вчера, 20:31
 
УкраинаСШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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