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В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T21:28:00+03:00
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дональд трамп
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры (Путин и президент США Дональд Трамп - ред.) подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме… Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении.Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
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украина, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, США, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле заявили о готовности Путина к работе с США по миру на Украине
Путин заявил о готовности к работе с США по урегулированию на Украине