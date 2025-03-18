https://ria.ru/20250318/kreml-2005821613.html

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили обсуждение украинского вопроса, сообщил Кремль. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-18T20:20:00+03:00

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украина

владимир путин

дональд трамп

в мире

сша

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили обсуждение украинского вопроса, сообщил Кремль."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005824667.html

украина

сша

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украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)