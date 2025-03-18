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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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20:20 18.03.2025 (обновлено: 00:54 19.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kreml-2005821613.html
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили обсуждение украинского вопроса, сообщил Кремль. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-18T20:20:00+03:00
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украина
владимир путин
дональд трамп
в мире
сша
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили обсуждение украинского вопроса, сообщил Кремль."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — говорится в заявлении.
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украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа

Путин и Трамп в разговоре продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили обсуждение украинского вопроса, сообщил Кремль.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — говорится в заявлении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине
Вчера, 20:35
 
УкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВ миреСШАРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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