https://ria.ru/20250318/kreml-2005821324.html

Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом

Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025

Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:19:00+03:00

2025-03-18T20:19:00+03:00

2025-03-18T20:22:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, россия, владимир путин, дональд трамп