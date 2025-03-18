https://ria.ru/20250318/kreml-2005821324.html
Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом
Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:19:00+03:00
2025-03-18T20:19:00+03:00
2025-03-18T20:22:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп