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Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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12:03 18.03.2025 (обновлено: 12:09 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kreml-2005677238.html
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:03:00+03:00
2025-03-18T12:09:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас по итогам этого разговора (Путина и Трампа- ред.), как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - сказал Песков журналистам Он добавил, что у президента во вторник также запланирован ряд закрытых рабочих встреч.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль проинформирует об итогах телефонного разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы проинформируем вас по итогам этого разговора (Путина и Трампа- ред.), как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - сказал Песков журналистам
Он добавил, что у президента во вторник также запланирован ряд закрытых рабочих встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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