https://ria.ru/20250318/kreml-2005677238.html
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:03:00+03:00
2025-03-18T12:03:00+03:00
2025-03-18T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас по итогам этого разговора (Путина и Трампа- ред.), как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - сказал Песков журналистам Он добавил, что у президента во вторник также запланирован ряд закрытых рабочих встреч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль проинформирует об итогах телефонного разговора Путина и Трампа