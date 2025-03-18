https://ria.ru/20250318/kreml-2005677238.html

Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Кремль пообещал проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:03:00+03:00

2025-03-18T12:03:00+03:00

2025-03-18T12:09:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированного на вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас по итогам этого разговора (Путина и Трампа- ред.), как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - сказал Песков журналистам Он добавил, что у президента во вторник также запланирован ряд закрытых рабочих встреч.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде