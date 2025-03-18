https://ria.ru/20250318/krazha-2005830550.html
В Британии троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза
В Британии троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза - РИА Новости, 18.03.2025
В Британии троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза
Троих мужчин в Британии признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов (около 6,2 миллиона долларов) из... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:03:00+03:00
2025-03-18T21:03:00+03:00
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в мире
уинстон черчилль
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Троих мужчин в Британии признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов (около 6,2 миллиона долларов) из дворца, где родился Уинстон Черчилль, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS). Ранее полиция сообщала, что четверым лицам были предъявлены обвинения по этому делу. "Трое мужчин, причастные к краже и продаже золотого унитаза из Бленхеймского дворца стоимостью в несколько миллионов фунтов, были признаны виновными", - сказано в документе. Присяжные в суде вынесли обвинительный вердикт в отношении двух мужчин. Майкл Джонс был признал виновным в краже со взломом, а Фред Доу – в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем, сообщает прокуратура. Отмечается, что ещё один преступник сам сознался в суде в прошлом году. Четвертый фигурант дела был признан невиновным, говорится в заявлении. Представитель прокуратуры сообщил, что вернуть золотой унитаз не удалось, поскольку преступники разделили его на части или переплавили и продали вскоре после кражи. Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов был украден в сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль. Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.
https://ria.ru/20241230/london-1992109329.html
https://ria.ru/20250130/chislo-1996329708.html
https://ria.ru/20250220/krazha-2000668778.html
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в мире, уинстон черчилль
В Британии троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза
Троих мужчин признали виновными в краже унитаза из дворца, где родился Черчилль
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости.
Троих мужчин в Британии признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов (около 6,2 миллиона долларов) из дворца, где родился Уинстон Черчилль, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте
Королевской прокурорской службы (CPS).
Ранее полиция сообщала, что четверым лицам были предъявлены обвинения по этому делу.
"Трое мужчин, причастные к краже и продаже золотого унитаза из Бленхеймского дворца стоимостью в несколько миллионов фунтов, были признаны виновными", - сказано в документе.
Присяжные в суде вынесли обвинительный вердикт в отношении двух мужчин. Майкл Джонс был признал виновным в краже со взломом, а Фред Доу – в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем, сообщает прокуратура.
Отмечается, что ещё один преступник сам сознался в суде в прошлом году. Четвертый фигурант дела был признан невиновным, говорится в заявлении.
Представитель прокуратуры сообщил, что вернуть золотой унитаз не удалось, поскольку преступники разделили его на части или переплавили и продали вскоре после кражи.
Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов был украден в сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль
.
Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.