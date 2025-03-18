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В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!" - РИА Новости, 18.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kontsert-2005610384.html
В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!"
В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!" - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!"
Концерт "Вставайте, люди русские!" из цикла "Живое эхо битв минувших", посвящённого 80-летию Великой Победы, состоится в Государственном Кремлёвском Дворце,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:47:00+03:00
2025-03-18T00:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
александр невский
сергей прокофьев
сергей рахманинов
государственный кремлевский дворец
президентский фонд культурных инициатив
московский государственный академический симфонический оркестр
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Концерт "Вставайте, люди русские!" из цикла "Живое эхо битв минувших", посвящённого 80-летию Великой Победы, состоится в Государственном Кремлёвском Дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКД. Это будет второй концерт музыкально-патриотической серии, организатором которой выступил Культурный благотворительный фонд "Артэс" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе вечера – кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Оба эти произведения признаны эталонными образцами патриотической музыки. На сцену выйдут Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Иван Бессонов (фортепиано), заслуженная артистка России Екатерина Гусева (художественное слово), Московский государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Иван Никифорчин), Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (начальник ансамбля – художественный руководитель – заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк) и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Геннадий Дмитряк). В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский", написанной для меццо-сопрано, хора и оркестра, – музыка, созданная Прокофьевым к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Кантата состоит из семи частей, названия которых говорят сами за себя: "Русь под игом Монгольским", "Песня об Александре Невском", "Крестоносцы во Пскове", "Ледовое побоище", "Мёртвое поле", "Въезд Александра во Псков" и широко известная "Вставайте, люди русские!", которая нередко исполняется отдельно. В своём Третьем концерте Сергей Рахманинов обращается к теме Древней Руси с её таинственным и поэтичным звучанием. Музыковеды отмечают, что мягкая и задушевная мелодия, начинающая этот концерт, словно напета невзначай. То есть данная тема как бы сама вырастает из русского народного песенного мелоса. Это проникновенное произведение пронизано глубочайшей любовью к России и воспевает её красоту. Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости концерта не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html
https://sn.ria.ru/20250317/pobeda-2004959795.html
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россия, александр невский, сергей прокофьев, сергей рахманинов, государственный кремлевский дворец, президентский фонд культурных инициатив, московский государственный академический симфонический оркестр, празднование дня победы, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Александр Невский, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов, Государственный Кремлевский дворец, Президентский фонд культурных инициатив, Московский государственный академический симфонический оркестр, Празднование Дня Победы, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!"

В Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный 80-летию Великой Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Концерт "Вставайте, люди русские!" из цикла "Живое эхо битв минувших", посвящённого 80-летию Великой Победы, состоится в Государственном Кремлёвском Дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКД.
Это будет второй концерт музыкально-патриотической серии, организатором которой выступил Культурный благотворительный фонд "Артэс" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
4 марта, 12:20
В программе вечера – кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Оба эти произведения признаны эталонными образцами патриотической музыки.
На сцену выйдут Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Иван Бессонов (фортепиано), заслуженная артистка России Екатерина Гусева (художественное слово), Московский государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Иван Никифорчин), Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (начальник ансамбля – художественный руководитель – заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк) и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Геннадий Дмитряк).
В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский", написанной для меццо-сопрано, хора и оркестра, – музыка, созданная Прокофьевым к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Кантата состоит из семи частей, названия которых говорят сами за себя: "Русь под игом Монгольским", "Песня об Александре Невском", "Крестоносцы во Пскове", "Ледовое побоище", "Мёртвое поле", "Въезд Александра во Псков" и широко известная "Вставайте, люди русские!", которая нередко исполняется отдельно.
В своём Третьем концерте Сергей Рахманинов обращается к теме Древней Руси с её таинственным и поэтичным звучанием. Музыковеды отмечают, что мягкая и задушевная мелодия, начинающая этот концерт, словно напета невзначай. То есть данная тема как бы сама вырастает из русского народного песенного мелоса. Это проникновенное произведение пронизано глубочайшей любовью к России и воспевает её красоту.
Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости концерта не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАлександр НевскийСергей ПрокофьевСергей РахманиновГосударственный Кремлевский дворецПрезидентский фонд культурных инициативМосковский государственный академический симфонический оркестрПразднование Дня ПобедыОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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