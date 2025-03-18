https://ria.ru/20250318/kontsert-2005610384.html

В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!"

В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!" - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремлевском дворце пройдет концерт "Вставайте, люди русские!"

Концерт "Вставайте, люди русские!" из цикла "Живое эхо битв минувших", посвящённого 80-летию Великой Победы, состоится в Государственном Кремлёвском Дворце,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:47:00+03:00

2025-03-18T00:47:00+03:00

2025-03-18T00:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

александр невский

сергей прокофьев

сергей рахманинов

государственный кремлевский дворец

президентский фонд культурных инициатив

московский государственный академический симфонический оркестр

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Концерт "Вставайте, люди русские!" из цикла "Живое эхо битв минувших", посвящённого 80-летию Великой Победы, состоится в Государственном Кремлёвском Дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКД. Это будет второй концерт музыкально-патриотической серии, организатором которой выступил Культурный благотворительный фонд "Артэс" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе вечера – кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Оба эти произведения признаны эталонными образцами патриотической музыки. На сцену выйдут Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Иван Бессонов (фортепиано), заслуженная артистка России Екатерина Гусева (художественное слово), Московский государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Иван Никифорчин), Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (начальник ансамбля – художественный руководитель – заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк) и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Геннадий Дмитряк). В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский", написанной для меццо-сопрано, хора и оркестра, – музыка, созданная Прокофьевым к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Кантата состоит из семи частей, названия которых говорят сами за себя: "Русь под игом Монгольским", "Песня об Александре Невском", "Крестоносцы во Пскове", "Ледовое побоище", "Мёртвое поле", "Въезд Александра во Псков" и широко известная "Вставайте, люди русские!", которая нередко исполняется отдельно. В своём Третьем концерте Сергей Рахманинов обращается к теме Древней Руси с её таинственным и поэтичным звучанием. Музыковеды отмечают, что мягкая и задушевная мелодия, начинающая этот концерт, словно напета невзначай. То есть данная тема как бы сама вырастает из русского народного песенного мелоса. Это проникновенное произведение пронизано глубочайшей любовью к России и воспевает её красоту. Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости концерта не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html

https://sn.ria.ru/20250317/pobeda-2004959795.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр невский, сергей прокофьев, сергей рахманинов, государственный кремлевский дворец, президентский фонд культурных инициатив, московский государственный академический симфонический оркестр, празднование дня победы, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне