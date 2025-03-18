https://ria.ru/20250318/konflikt-2005828011.html

Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом

Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025

Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом

Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно. РИА Новости, 18.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно. "Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005827670.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)