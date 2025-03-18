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Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом
Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.03.2025
Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом
Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно. "Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно", – говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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Конфликт на Украине должен был завершиться еще давно, заявил Белый дом
Белый дом: конфликт на Украине не должен был начаться