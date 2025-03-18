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Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 18.03.2025 (обновлено: 20:36 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/konflikt-2005823176.html
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней
Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:36:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
безопасность
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе КремляТелефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005824667.html
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украина, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, безопасность, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Безопасность, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней

Путин оценил инициативу об отказе от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампБезопасностьТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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