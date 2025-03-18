https://ria.ru/20250318/konflikt-2005823176.html

Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней

Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней - РИА Новости, 18.03.2025

Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней

Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:28:00+03:00

2025-03-18T20:28:00+03:00

2025-03-18T20:36:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

безопасность

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе КремляТелефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005824667.html

украина

россия

сша

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украина, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, безопасность, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)