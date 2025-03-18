https://ria.ru/20250318/konflikt-2005823176.html
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней
Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:36:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
безопасность
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трамп о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе КремляТелефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник."В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.
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Путин поддержал инициативу об отказе от ударов по энергетике на 30 дней
Путин оценил инициативу об отказе от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней