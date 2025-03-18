https://ria.ru/20250318/kompensatsiya-2005727871.html

Жестянников: вологодское Заксобрание обсудит компенсацию обучения родителям

Жестянников: вологодское Заксобрание обсудит компенсацию обучения родителям - РИА Новости, 18.03.2025

Жестянников: вологодское Заксобрание обсудит компенсацию обучения родителям

Студентам-родителям из Вологодской области планируют частично компенсировать стоимость обучения в вузе, сообщил председатель Законодательного Собрания региона... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:18:00+03:00

2025-03-18T15:18:00+03:00

2025-03-18T15:18:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Студентам-родителям из Вологодской области планируют частично компенсировать стоимость обучения в вузе, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. По словам главы областного парламента, вопрос о поддержке молодых родителей вошел в повестку сессии Заксобрания. "По инициативе губернатора Георгия Филимонова, планируем предоставлять одному из родителей, являющихся студентами вузов, компенсацию 50% стоимости обучения (но не более 91 тысячи рублей в год)", – написал Жестянников в соцсети "ВКонтакте". Глава Заксобрания отметил, что для получения компенсации есть ряд условий: ребенок должен родиться после 1 января 2025 года; возраст родителей не должен превышать 25 лет включительно; студент должен обучаться на платной основе на очном отделении на территории Вологодской области и не иметь академических долгов. "Планируется, что компенсация будет предоставляться уже с текущего учебного года. Окончательное решение по этому законопроекту примем на сессии, которая пройдет 26 марта", – сказал Жестянников.

https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html

https://ria.ru/20250317/zhestyannikov-2005546945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов