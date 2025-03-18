https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005803838.html

Похороны ребенка и предсказание Ванги: тайны Бедроса Киркорова

Похороны ребенка и предсказание Ванги: тайны Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025

Похороны ребенка и предсказание Ванги: тайны Бедроса Киркорова

Сегодня, 18 марта, на 93-м году жизни скончался Бедрос Киркоров — известный певец, народный артист России и отец поп-короля российской эстрады. После затяжной... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:22:00+03:00

2025-03-18T18:22:00+03:00

2025-03-18T18:22:00+03:00

шоубиз

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бедрос киркоров

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сегодня, 18 марта, на 93-м году жизни скончался Бедрос Киркоров — известный певец, народный артист России и отец поп-короля российской эстрады. После затяжной пневмонии не выдержало сердце. Кем был человек, воспитавший одного из самых ярких артистов страны? Как сложились его отношения с сыном? И почему в последние годы здоровье исполнителя резко пошатнулось? Рассказываем о жизни и смерти Бедроса Киркорова.От болгарских песен до советской эстрадыБедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии и начал музыкальную карьеру на родине, исполняя народные песни. Судьбоносным стал его переезд в СССР, где талантливый вокалист быстро зарекомендовал себя на профессиональной сцене.Главная заслуга Бедроса Киркорова — популяризация болгарской музыки в Советском Союзе. Он выступал с репертуаром на русском, болгарском и других языках, завоевав любовь широкой аудитории. Его концерты сочетали этнический колорит с современным для того времени звучанием.Киркоров-старший оказался не только выдающимся исполнителем, но и талантливым наставником. Именно он вдохновил сына Филиппа на музыкальную карьеру, поддерживая его первые шаги в мире шоу-бизнеса.Значение Бедроса Киркорова выходило за рамки чисто развлекательной индустрии — его творчество способствовало укреплению культурных связей между Болгарией и СССР. Он стал своеобразным музыкальным послом, перебрасывая мосты между культурами через искусство.Счастье до 94-гоСудьбоносная встреча с первой женой произошла в Сочи в августе 1964 года. Тогда молодой исполнитель и студент Бедрос выступал в южном городе. После концерта его похвалила юная артистка цирка Виктория. Это была любовь с первого взгляда."Чувствовал, что встретил Ее. Конечно, я и раньше обращал внимание на хорошеньких девушек, и они иногда отвечали мне взаимностью. Но серьезных чувств ни к кому не испытывал. А тут — как молнией ударило", — признавался позже Бедрос Киркоров.Семейное счастье омрачила страшная болезнь Виктории — в начале 90-х у нее диагностировали онкологию. Бедрос обращался ко всем врачам, даже посетил знаменитую провидицу Вангу. Но спасти жену не удалось."Я знал, что дни ее сочтены, врачи ничего не скрывали, но старался не подавать виду, держался, хоть и плохо это у меня получалось. Выходил из палаты и начинал рыдать", — вспоминал певец. 30 апреля 1994 года, в день рождения Филиппа Киркорова, Виктории не стало. Ей было 57 лет.Вторая бедаЧерез три года после смерти первой жены Бедрос женился на Людмиле Смирновой, которая была младше его на 18 лет. В 2002 году у супругов родилась дочь Ксения, но малышка умерла через семь дней из-за сепсиса. Это стало еще одним ударом для артиста."Для нас с Людмилой эта смерть стала страшным ударом. Боялся потерять и вторую жену – так она горевала. Людмила очень хотела этого ребенка. Не случилось... Но мы есть друг у друга — в этом смысл и утешение", – говорил Бедрос Филиппович.После 26 лет брака пара развелась. В апреле 2023 года появились слухи о новой любви артиста. Позже Бедрос начал отношения с 43-летней Олесей, но в 2024 году пара рассталась.Однако главной радостью последних лет для певца стали внуки — Алла-Виктория и Мартин, дети Филиппа Киркорова. Дедушка и внуки обожали друг друга. Показательный момент: когда Бедрос участвовал в новогоднем выпуске шоу "Маска", дети сразу узнали его — "по походке", как пошутила тогда Алла-Виктория.Отношения с сыномОтношения Бедроса с сыном Филиппом, родившимся в 1967 году, всегда были особенными. Отец оказал огромное влияние на музыкальную карьеру наследника и поддерживал его творческие начинания.Однако после смерти Виктории в 1994 году между Бедросом и Филиппом произошло временное охлаждение. Сын был разочарован тем, что отец достаточно быстро женился на Людмиле Смирновой.Время лечит любые раны — со временем отец и сын восстановили близкие отношения. В последние годы Филипп активно поддерживал отца, особенно после его развода с Людмилой в 2023 году. Поп-король помогал Бедросу и всегда был рядом во всех начинаниях.Пневмония, сердечная недостаточность и тибетская медицинаВ последние годы здоровье Бедроса Киркорова серьезно ухудшилось. Он неоднократно попадал в больницу с жалобами на боли в сердце и ногах. Также известно, что певец дважды перенес коронавирус.В августе прошлого года Бедрос попал в реанимацию кардиологического отделения в крайне тяжелом состоянии с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью. Состояние осложнялось отеком легких, скоплением жидкости и пневмонией. Обследования также выявили заболевание головного мозга с когнитивными нарушениями.К сожалению, Бедрос не всегда следовал рекомендациям врачей. Вместо этого он доверился сиделке, которая убедила его в эффективности тибетской медицины. Травы, прогревания, массажи и пиявки постепенно ухудшали состояние артиста. Ситуация обострилась, когда в декабре в его квартире отключили отопление, и певец сильно замерз.По данным Mash, 20 декабря 92-летний отец российского поп-короля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он жаловался на сильную одышку. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и откачали около литра жидкости из легких.Реакция Филиппа и звезд на смерть Киркорова-старшегоБедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии 18 марта. Не выдержало сердце. Трагическую новость сообщил сам Филипп Киркоров в своих социальных сетях."Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал певец.Соболезнования поп-королю выразили многие звезды российского шоу-бизнеса. Актриса Екатерина Гусева отметила: "Как сложно читать это сообщение, как больно. Какой он был потрясающий! Как любил жизнь! И жизнь любила его! Дорогой Филипп, мои соболезнования".Телеведущий Вячеслав Макаров написал: "Большая потеря чудесного человека. Примите соболезнования!"Стилист Владислав Лисовец поддержал друга: "Держись, мой друг. Лучи любви, тепла и сил посылаю от всей нашей семьи".Актер Михаил Галустян отметил, что Бедрос Киркоров был "очень хорошим и достойным человеком", и упомянул: "Очень любил меня".Не осталась в стороне и Ксения Собчак: "Мои соболезнования Филиппу. Огромная потеря для него и для нас".Народный артист России, талантливый певец, любящий отец и дедушка Бедрос Киркоров прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов поклонников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, болгария, ссср, бедрос киркоров