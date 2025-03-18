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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве - РИА Новости, 18.03.2025
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:45:00+03:00
2025-03-18T21:45:00+03:00
2025-03-18T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.