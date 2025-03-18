https://ria.ru/20250318/kiev-2005827404.html

Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле

Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025

Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле

Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:46:00+03:00

2025-03-18T20:46:00+03:00

2025-03-18T20:46:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник. "Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)