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Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
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20:46 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kiev-2005827404.html
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле
Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник. "Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.
https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле

Путин и Трамп обсудили нарушение достигнутых договоренностей Киевом

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
"Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия
Вчера, 20:42
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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