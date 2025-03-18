https://ria.ru/20250318/kiev-2005827404.html
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле
Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, заявили в Кремле после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник. "Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.
https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Киев неоднократно нарушал достигнутые договоренности, напомнили в Кремле
Путин и Трамп обсудили нарушение достигнутых договоренностей Киевом