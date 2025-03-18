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В Киеве после взрывов загорелось складское помещение - РИА Новости, 18.03.2025
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14:37 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kiev-2005715139.html
В Киеве после взрывов загорелось складское помещение
В Киеве после взрывов загорелось складское помещение - РИА Новости, 18.03.2025
В Киеве после взрывов загорелось складское помещение
Пожар произошел на территории складского помещения в Дарницком районе Киеве после взрывов, сообщил во вторник начальник городской военной администрации Тимур... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:37:00+03:00
2025-03-18T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории складского помещения в Дарницком районе Киеве после взрывов, сообщил во вторник начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее во вторник сообщал о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "В Дарницком районе (произошло - ред.) возгорание на территории складского помещения. Сейчас на месте работают спасатели. Причины возгорания устанавливаются", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно складских помещениях идет речь.
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киев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина
В Киеве после взрывов загорелось складское помещение

В Дарницком районе Киева после взрывов загорелось складское помещение

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории складского помещения в Дарницком районе Киеве после взрывов, сообщил во вторник начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее во вторник сообщал о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.
"В Дарницком районе (произошло - ред.) возгорание на территории складского помещения. Сейчас на месте работают спасатели. Причины возгорания устанавливаются", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно складских помещениях идет речь.
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