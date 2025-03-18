https://ria.ru/20250318/kiev-2005715139.html

В Киеве после взрывов загорелось складское помещение

В Киеве после взрывов загорелось складское помещение - РИА Новости, 18.03.2025

В Киеве после взрывов загорелось складское помещение

Пожар произошел на территории складского помещения в Дарницком районе Киеве после взрывов, сообщил во вторник начальник городской военной администрации Тимур... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:37:00+03:00

2025-03-18T14:37:00+03:00

2025-03-18T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории складского помещения в Дарницком районе Киеве после взрывов, сообщил во вторник начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее во вторник сообщал о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "В Дарницком районе (произошло - ред.) возгорание на территории складского помещения. Сейчас на месте работают спасатели. Причины возгорания устанавливаются", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно складских помещениях идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, украина