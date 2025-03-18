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В нескольких районах Киева прогремели взрывы
В нескольких районах Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 18.03.2025
В нескольких районах Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели в нескольких районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:30:00+03:00
2025-03-18T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в нескольких районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. "В некоторых районах Киева слышали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале "Новости.LIVE". Уточняется, что, предварительно, в городе работает противовоздушная оборона.
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В нескольких районах Киева прогремели взрывы
В нескольких районах Киева на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы