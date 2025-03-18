https://ria.ru/20250318/kiev-2005623352.html

ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен

ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025

ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен

Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:37:00+03:00

2025-03-18T05:37:00+03:00

2025-03-18T05:37:00+03:00

харьковская область

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общество

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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Люди собственноручно борются, понимая, что власть поддерживает преступные действия сотрудников ТЦК. На улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Родственники остаются в полном неведении, кроме тех случаев, когда получают уведомления о смерти без уточнения обстоятельств", – сообщила омбудсмен. Ведомство, возглавляемое Колесник-Лавинской, на постоянной основе собирает данные о преступлениях киевской власти на территории Харьковской области. По ее словам, ни одно заявление о правонарушениях от мирных жителей не останется без внимания. ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) заменили на Украине военкоматы. Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая 2024 года. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html

https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005421340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, украина, харьков, виктория колесник-лавинская, владимир зеленский, общество