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ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025
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05:37 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kiev-2005623352.html
ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен
ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025
ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен
Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:37:00+03:00
2025-03-18T05:37:00+03:00
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общество
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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Люди собственноручно борются, понимая, что власть поддерживает преступные действия сотрудников ТЦК. На улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Родственники остаются в полном неведении, кроме тех случаев, когда получают уведомления о смерти без уточнения обстоятельств", – сообщила омбудсмен. Ведомство, возглавляемое Колесник-Лавинской, на постоянной основе собирает данные о преступлениях киевской власти на территории Харьковской области. По ее словам, ни одно заявление о правонарушениях от мирных жителей не останется без внимания. ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) заменили на Украине военкоматы. Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая 2024 года. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html
https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005421340.html
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харьковская область, украина, харьков, виктория колесник-лавинская, владимир зеленский, общество
Харьковская область, Украина, Харьков, Виктория Колесник-Лавинская, Владимир Зеленский, Общество
ТЦК в Харьковской области похищают людей, заявила омбудсмен

Омбудсмен Колесник-Лавинская: ТЦК в Харьковской области бьют и похищают людей

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК
Сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Люди собственноручно борются, понимая, что власть поддерживает преступные действия сотрудников ТЦК. На улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Родственники остаются в полном неведении, кроме тех случаев, когда получают уведомления о смерти без уточнения обстоятельств", – сообщила омбудсмен.
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК
Вчера, 07:03
Ведомство, возглавляемое Колесник-Лавинской, на постоянной основе собирает данные о преступлениях киевской власти на территории Харьковской области. По ее словам, ни одно заявление о правонарушениях от мирных жителей не останется без внимания.
ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) заменили на Украине военкоматы. Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая 2024 года. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа.
Город Харьков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Омбудсмен Харьковской области рассказала о борьбе с киевской хунтой
Вчера, 08:57
 
Харьковская областьУкраинаХарьковВиктория Колесник-ЛавинскаяВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
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