https://ria.ru/20250318/khimki-2005742023.html
В Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию
В Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию - РИА Новости, 18.03.2025
В Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию
В подмосковных Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, участвовало более 120 спортсменов из разных уголков... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:58:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
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химки (городской округ в московской области)
спорт
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, участвовало более 120 спортсменов из разных уголков региона, сообщает пресс-служба администрации округа. По словам участницы состязания Софии Сушко, фехтование — очень увлекательный и интеллектуальный спорт. "Я занимаюсь им с 10 лет, и с каждым годом он становится только интереснее. Появляются новые действия и приемы, выстраивается собственная тактика", — уточнила она. Фехтование на шпаге отличается от сабли и рапиры тем, что спортсмены могут наносить уколы в любую часть тела противника. К каждому фехтовальщику прикреплен подводящий шнур, соединенный с аппаратурой. При нанесении уколов происходит замыкание электрической цепи и загорается фонарь. Основная цель – нанести большее количество уколов сопернику. "Главная направленность шпажного фехтования – выигрыш в скорости и реакции. Важно нанести укол немного раньше, чем противник. Счет может идти на четверть секунды", — отметил тренер высшей категории Игорь Шатов. Соревнования стали отборочным туром для участия в чемпионате России, который состоится в апреле в Уфе. По итогам данного состязания на следующую ступень отправятся спортсмены из Химок, Звенигорода и Долгопрудного.
https://ria.ru/20250318/khimki-2005691900.html
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химки (городской округ в московской области), спорт
Химки (городской округ в Московской области), Спорт
В Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию
В Химках состоялся чемпионат по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках состоялся чемпионат Московской области по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, участвовало более 120 спортсменов из разных уголков региона, сообщает пресс-служба администрации округа.
По словам участницы состязания Софии Сушко, фехтование — очень увлекательный и интеллектуальный спорт.
"Я занимаюсь им с 10 лет, и с каждым годом он становится только интереснее. Появляются новые действия и приемы, выстраивается собственная тактика", — уточнила она.
Фехтование на шпаге отличается от сабли и рапиры тем, что спортсмены могут наносить уколы в любую часть тела противника. К каждому фехтовальщику прикреплен подводящий шнур, соединенный с аппаратурой. При нанесении уколов происходит замыкание электрической цепи и загорается фонарь. Основная цель – нанести большее количество уколов сопернику.
"Главная направленность шпажного фехтования – выигрыш в скорости и реакции. Важно нанести укол немного раньше, чем противник. Счет может идти на четверть секунды", — отметил тренер высшей категории Игорь Шатов.
Соревнования стали отборочным туром для участия в чемпионате России, который состоится в апреле в Уфе. По итогам данного состязания на следующую ступень отправятся спортсмены из Химок, Звенигорода и Долгопрудного.