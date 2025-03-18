https://ria.ru/20250318/khimki-2005691900.html

Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья"

Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья" - РИА Новости, 18.03.2025

Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья"

В IV региональной конференции c международным участием "Крылья" участвовало более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:08:00+03:00

2025-03-18T13:08:00+03:00

2025-03-18T13:08:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005690840_0:176:2500:1582_1920x0_80_0_0_8eed2b3d5cd2e0af45f6fa7b42a295e4.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В IV региональной конференции c международным участием "Крылья" участвовало более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и Якутии, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие провели под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего". "Это событие объединяет наши усилия в формировании исследовательского и проектного мышления. Мы считаем, что жизнь — это проект. Наша задача — научить ребят в жизни решать любые проблемы проектными методами и достигать успехов", — рассказала заместитель директора Химкинского лицея Лариса Чалых. Участники представили более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Экспертную оценку работ провели педагоги, старшеклассники и выпускники. Кроме того, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин и Центра цифрового образования "IT-куб" организовали для школьников мастер-классы. В прошлом году в Химках также провели конференцию "Крылья". В мероприятии участвовало 370 учащихся начальных и старших классов. Конференция завершилась победой более 80 учеников.

https://ria.ru/20250317/khimki-2005547604.html

https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)