https://ria.ru/20250318/khimki-2005691900.html
Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья"
Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья" - РИА Новости, 18.03.2025
Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья"
В IV региональной конференции c международным участием "Крылья" участвовало более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:08:00+03:00
2025-03-18T13:08:00+03:00
2025-03-18T13:08:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В IV региональной конференции c международным участием "Крылья" участвовало более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и Якутии, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие провели под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего". "Это событие объединяет наши усилия в формировании исследовательского и проектного мышления. Мы считаем, что жизнь — это проект. Наша задача — научить ребят в жизни решать любые проблемы проектными методами и достигать успехов", — рассказала заместитель директора Химкинского лицея Лариса Чалых. Участники представили более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Экспертную оценку работ провели педагоги, старшеклассники и выпускники. Кроме того, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин и Центра цифрового образования "IT-куб" организовали для школьников мастер-классы. В прошлом году в Химках также провели конференцию "Крылья". В мероприятии участвовало 370 учащихся начальных и старших классов. Конференция завершилась победой более 80 учеников.
https://ria.ru/20250317/khimki-2005547604.html
https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 500 школьников Химок приняли участие в конференции "Крылья"
Более 500 школьников Химок приняли участие в региональной конференции "Крылья"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В IV региональной конференции c международным участием "Крылья" участвовало более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и Якутии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие провели под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего".
"Это событие объединяет наши усилия в формировании исследовательского и проектного мышления. Мы считаем, что жизнь — это проект. Наша задача — научить ребят в жизни решать любые проблемы проектными методами и достигать успехов", — рассказала заместитель директора Химкинского лицея Лариса Чалых.
Участники представили более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Экспертную оценку работ провели педагоги, старшеклассники и выпускники.
Кроме того, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин и Центра цифрового образования "IT-куб" организовали для школьников мастер-классы.
В прошлом году в Химках также провели конференцию "Крылья". В мероприятии участвовало 370 учащихся начальных и старших классов. Конференция завершилась победой более 80 учеников.