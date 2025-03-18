https://ria.ru/20250318/kharkov-2005626390.html

Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен

Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025

Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен

Жители Харькова и области собираются в группы, чтобы собственноручно мстить сотрудникам ТЦК и военкоматов, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:33:00+03:00

2025-03-18T06:33:00+03:00

2025-03-18T06:33:00+03:00

харьков

харьковская область

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виктория колесник-лавинская

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владимир зеленский

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Жители Харькова и области собираются в группы, чтобы собственноручно мстить сотрудникам ТЦК и военкоматов, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления", - сказала омбудсмен. По словам собеседницы агентства, в большинстве случаев судьба похищенных ТЦК остается неизвестной. Мужчины вынуждены скрываться. Отважные женщины отбивают у сотрудников ТЦК тех мужчин, кто попался по неосторожности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html

https://ria.ru/20241022/otkaz-1979224688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, харьковская область, россия, виктория колесник-лавинская, мария захарова, владимир зеленский