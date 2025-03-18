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Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025
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06:33 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kharkov-2005626390.html
Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен
Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.03.2025
Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен
Жители Харькова и области собираются в группы, чтобы собственноручно мстить сотрудникам ТЦК и военкоматов, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:33:00+03:00
2025-03-18T06:33:00+03:00
харьков
харьковская область
россия
виктория колесник-лавинская
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Жители Харькова и области собираются в группы, чтобы собственноручно мстить сотрудникам ТЦК и военкоматов, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления", - сказала омбудсмен. По словам собеседницы агентства, в большинстве случаев судьба похищенных ТЦК остается неизвестной. Мужчины вынуждены скрываться. Отважные женщины отбивают у сотрудников ТЦК тех мужчин, кто попался по неосторожности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html
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харьков, харьковская область, россия, виктория колесник-лавинская, мария захарова, владимир зеленский
Харьков, Харьковская область, Россия, Виктория Колесник-Лавинская, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Харьковчане создают группы для мести военкомам, заявила омбудсмен

Омбудсмен Колесник-Лавинская: харьковчане устраивают акты мести сотрудникам ТЦК

© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции
Протест против действий ТЦК и полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Жители Харькова и области собираются в группы, чтобы собственноручно мстить сотрудникам ТЦК и военкоматов, рассказала РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления", - сказала омбудсмен.
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По словам собеседницы агентства, в большинстве случаев судьба похищенных ТЦК остается неизвестной. Мужчины вынуждены скрываться. Отважные женщины отбивают у сотрудников ТЦК тех мужчин, кто попался по неосторожности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером.
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ХарьковХарьковская областьРоссияВиктория Колесник-ЛавинскаяМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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