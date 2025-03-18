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Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов - РИА Новости, 18.03.2025
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05:30 18.03.2025 (обновлено: 05:55 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kennedi-2005622867.html
Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов
Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов - РИА Новости, 18.03.2025
Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов
Бывшая журналистка агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Пэгги Симпсон, освещавшая убийство 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:30:00+03:00
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в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мар - РИА Новости. Бывшая журналистка агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Пэгги Симпсон, освещавшая убийство 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, рассказала РИА Новости, что скептически относится к анонсированной публикации новых документов по делу, отметив, что ранее обнародованные материалы содержат не так много ценных сведений. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Вскоре после начала своего второго президентского срока Трамп решился на новую публикацию документов, издав соответствующий указ, а позднее объявив, что данные будут обнародованы 18 марта. По словам американского лидера, речь идет о "порядка 80 тысячах страниц", которые не будут отредактированы. Среди находившихся в техасском Далласе в роковой ноябрьский день более 60 лет назад была экс-корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс AP Пэгги Симпсон. "Может быть, в новых материалах, которые собираются опубликовать, есть что-то, но я была бы скептична", - сказала она РИА Новости, комментируя информацию о готовящейся публикации новых документов по делу. Симпсон также предположила, что среди документов, которые будут опубликованы, может встретиться множество дубликатов. По ее словам, материалы, которые были рассекречены ранее, не дали общественности долгожданных ответов. "Я не знаю, что в них (в анонсированных документах - ред.)... Я думаю, что опубликованные на данный момент файлы, касающиеся той эпохи, не показали слишком многого, и люди были очень разочарованы и расстроены", - отметила экс-корреспондент. Симпсон также обратила внимание на недоказанность возможных связей Ли Харви Освальда, которого считают убийцей Кеннеди, с русскими и кубинцами. "Никто так ничего и не доказал", - подчеркнула она. Отвечая на вопрос о том, почему, по ее мнению, документы об убийстве Кеннеди все-таки опубликуют спустя десятилетия, Симпсон предположила, что Трамп хочет оставаться в центре внимания. "Так что если завтра ему удастся привлечь к себе чуть больше внимания, то, знаете ли, это его вполне устроит", - добавила она. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
https://ria.ru/20250211/kennedi-1998521258.html
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в мире, даллас, техас, ссср, дональд трамп, джо байден
В мире, Даллас, Техас, СССР, Дональд Трамп, Джо Байден
Освещавшая убийство Кеннеди журналистка оценила публикацию новых документов

Освещавшая убийство Кеннеди журналистка скептически относится к новым документам

© AP PhotoПрезидент Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин Кеннеди в аэропорту Далласа
Президент Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин Кеннеди в аэропорту Далласа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Президент Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин Кеннеди в аэропорту Далласа. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мар - РИА Новости. Бывшая журналистка агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Пэгги Симпсон, освещавшая убийство 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, рассказала РИА Новости, что скептически относится к анонсированной публикации новых документов по делу, отметив, что ранее обнародованные материалы содержат не так много ценных сведений.
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Вскоре после начала своего второго президентского срока Трамп решился на новую публикацию документов, издав соответствующий указ, а позднее объявив, что данные будут обнародованы 18 марта. По словам американского лидера, речь идет о "порядка 80 тысячах страниц", которые не будут отредактированы.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди
11 февраля, 03:32
Среди находившихся в техасском Далласе в роковой ноябрьский день более 60 лет назад была экс-корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс AP Пэгги Симпсон.
"Может быть, в новых материалах, которые собираются опубликовать, есть что-то, но я была бы скептична", - сказала она РИА Новости, комментируя информацию о готовящейся публикации новых документов по делу.
Симпсон также предположила, что среди документов, которые будут опубликованы, может встретиться множество дубликатов. По ее словам, материалы, которые были рассекречены ранее, не дали общественности долгожданных ответов.
"Я не знаю, что в них (в анонсированных документах - ред.)... Я думаю, что опубликованные на данный момент файлы, касающиеся той эпохи, не показали слишком многого, и люди были очень разочарованы и расстроены", - отметила экс-корреспондент.
Симпсон также обратила внимание на недоказанность возможных связей Ли Харви Освальда, которого считают убийцей Кеннеди, с русскими и кубинцами.
"Никто так ничего и не доказал", - подчеркнула она.
Отвечая на вопрос о том, почему, по ее мнению, документы об убийстве Кеннеди все-таки опубликуют спустя десятилетия, Симпсон предположила, что Трамп хочет оставаться в центре внимания.
"Так что если завтра ему удастся привлечь к себе чуть больше внимания, то, знаете ли, это его вполне устроит", - добавила она.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом
20 января, 18:07
 
В миреДалласТехасСССРДональд ТрампДжо Байден
 
 
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