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В ТПП рассказали о компенсациях западных компаний при возвращении в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
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17:51 18.03.2025 (обновлено: 18:11 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/katyrin-2005793089.html
В ТПП рассказали о компенсациях западных компаний при возвращении в Россию
В ТПП рассказали о компенсациях западных компаний при возвращении в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
В ТПП рассказали о компенсациях западных компаний при возвращении в Россию
Западные компании могут обязать выплачивать компенсации за возвращение на рынок РФ, если их уход нарушил контрактные обязательства или привел к значительным... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:51:00+03:00
2025-03-18T18:11:00+03:00
экономика
россия
сергей катырин
владимир путин
денис мантуров
торгово-промышленная палата рф
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные компании могут обязать выплачивать компенсации за возвращение на рынок РФ, если их уход нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам, поделился своей точкой зрения с РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Говоря на съезде РСПП о возвращении в РФ западных компаний, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заметил, что открывать двери им нужно лишь в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом. "В некоторых случаях западные компании могут быть юридически обязаны компенсировать ущерб, особенно если уход с рынка нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам для других сторон", - сказал Катырин. При этом он отметил, что ряд западных компаний, уходя с рынка, договорились о возможности обратного выкупа активов. "Опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках, заключенных, например, некоторыми известными автоконцернами и сетями быстрого питания. Однако теперь их "возвращение" потребуется серьезно аргументировать", - подчеркнул собеседник агентства. Глава ТПП РФ также обратил внимание на то, что президент РФ поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны компаний и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.
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экономика, россия, сергей катырин, владимир путин, денис мантуров, торгово-промышленная палата рф, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей
В ТПП рассказали о компенсациях западных компаний при возвращении в Россию

Катырин: компании Запада могут обязать платить компенсации при возвращении в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБиржевая площадь в Москве
Биржевая площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные компании могут обязать выплачивать компенсации за возвращение на рынок РФ, если их уход нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам, поделился своей точкой зрения с РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Говоря на съезде РСПП о возвращении в РФ западных компаний, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заметил, что открывать двери им нужно лишь в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом.
"В некоторых случаях западные компании могут быть юридически обязаны компенсировать ущерб, особенно если уход с рынка нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам для других сторон", - сказал Катырин.
При этом он отметил, что ряд западных компаний, уходя с рынка, договорились о возможности обратного выкупа активов. "Опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках, заключенных, например, некоторыми известными автоконцернами и сетями быстрого питания. Однако теперь их "возвращение" потребуется серьезно аргументировать", - подчеркнул собеседник агентства.
Глава ТПП РФ также обратил внимание на то, что президент РФ поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны компаний и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Вчера, 14:44
 
ЭкономикаРоссияСергей КатыринВладимир ПутинДенис МантуровТоргово-промышленная палата РФРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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