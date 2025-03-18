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Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре - РИА Новости, 18.03.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html
Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре
Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре - РИА Новости, 18.03.2025
Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре
Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 18.03.2025
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2025-03-18T10:00:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" работала в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске в дни проведения "Кубка Защитников Отечества" с 15 по 16 марта. "Свои достижения продемонстрировали более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов Югры. Впервые участниками выставки-ярмарки стали товаропроизводители из Донецкой Народной Республики. За два дня мероприятие посетили более 8 тысяч человек, производители реализовали 13 тонн продукции, а общая выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для гостей и участников ярмарки с творческими номерами выступили коллективы из Нягани, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, а местные кафе и рестораны представили блюда северной кухни. Помимо этого, гости могли попробовать местную продукцию - свежую рыбу и мясо, консервы или заморозку, дикоросы, мед, кондитерские изделия, а также приобрести авторский сувенир.
https://ria.ru/20250213/trubetskoy-1999008189.html
https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html
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ханты-мансийск, нягань
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Нягань
Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре

Выставку-ярмарку "Товары земли югорской" посетили более 8 тысяч человек

© Фото : Администрация города ЮгорскаБолее 8 тысяч человек посетили ярмарку "Товары земли югорской"
Более 8 тысяч человек посетили ярмарку Товары земли югорской - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация города Югорска
Более 8 тысяч человек посетили ярмарку "Товары земли югорской"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры.
Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" работала в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске в дни проведения "Кубка Защитников Отечества" с 15 по 16 марта.
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"Свои достижения продемонстрировали более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов Югры. Впервые участниками выставки-ярмарки стали товаропроизводители из Донецкой Народной Республики. За два дня мероприятие посетили более 8 тысяч человек, производители реализовали 13 тонн продукции, а общая выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для гостей и участников ярмарки с творческими номерами выступили коллективы из Нягани, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, а местные кафе и рестораны представили блюда северной кухни. Помимо этого, гости могли попробовать местную продукцию - свежую рыбу и мясо, консервы или заморозку, дикоросы, мед, кондитерские изделия, а также приобрести авторский сувенир.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскНягань
 
 
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