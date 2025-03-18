https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html

Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре

Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре - РИА Новости, 18.03.2025

Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре

Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 18.03.2025

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ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

нягань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" работала в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске в дни проведения "Кубка Защитников Отечества" с 15 по 16 марта. "Свои достижения продемонстрировали более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов Югры. Впервые участниками выставки-ярмарки стали товаропроизводители из Донецкой Народной Республики. За два дня мероприятие посетили более 8 тысяч человек, производители реализовали 13 тонн продукции, а общая выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для гостей и участников ярмарки с творческими номерами выступили коллективы из Нягани, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, а местные кафе и рестораны представили блюда северной кухни. Помимо этого, гости могли попробовать местную продукцию - свежую рыбу и мясо, консервы или заморозку, дикоросы, мед, кондитерские изделия, а также приобрести авторский сувенир.

https://ria.ru/20250213/trubetskoy-1999008189.html

https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html

ханты-мансийск

нягань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийск, нягань