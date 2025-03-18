Более 8 тысяч человек посетили продовольственную ярмарку в Югре
Выставку-ярмарку "Товары земли югорской" посетили более 8 тысяч человек
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Более 8 тысяч человек посетили прошедшую в Ханты-Мансийске продовольственную выставку-ярмарку "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры.
Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" работала в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске в дни проведения "Кубка Защитников Отечества" с 15 по 16 марта.
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"Свои достижения продемонстрировали более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов Югры. Впервые участниками выставки-ярмарки стали товаропроизводители из Донецкой Народной Республики. За два дня мероприятие посетили более 8 тысяч человек, производители реализовали 13 тонн продукции, а общая выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для гостей и участников ярмарки с творческими номерами выступили коллективы из Нягани, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, а местные кафе и рестораны представили блюда северной кухни. Помимо этого, гости могли попробовать местную продукцию - свежую рыбу и мясо, консервы или заморозку, дикоросы, мед, кондитерские изделия, а также приобрести авторский сувенир.
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